Com emendas da bancada, Soraya Thronicke já destinou mais de R$ 3 bilhões para MS

O orçamento do Mato Grosso do Sul tem sido, com a ajuda da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Em quatro anos de mandato, a parlamentar já indicou mais de R$ 3 bilhões em recursos ao estado, contabilizando as emendas da bancada federal. Apenas em valores enviados individualmente, Soraya já destinou R$ 255 milhões – sendo R$ 145 milhões em recursos liberados diretamente junto ao Governo Federal e mais R$ 110 de suas emendas individuais.

Agora, em 2023, Soraya Thronicke já garantiu R$ 59 milhões para investimentos em todo o estado, especialmente nas áreas da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e assistência social. Desse total, cerca de R$ 4,4 milhões foram para equipar 197 salas de imunização em todos os municípios do MS e mais de R$ 9,6 milhões para a conclusão das obras do aeroporto de Dourados.

Além disso, o Governo do Estado deve adquirir 12 unidades móveis de saúde para algumas cidades, lousas eletrônicas para as escolas estaduais e ônibus para atender entidades assistenciais e municípios, com os recursos destinados pela senadora Soraya.

“Tenho trabalhado em parceria com o governador Riedel para atendermos as demandas da população sul-mato-grossense, principalmente em áreas essenciais para o bem-estar e a segurança de todos. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas com comprometimento, cooperação e seriedade, podemos transformar o Mato Grosso do Sul em um exemplo a ser seguido quando se trata de qualidade de vida e desenvolvimento. Eu acredito que é possível e estou trabalhando para alcançarmos essa realidade”, garante Soraya.