Com homenagem a 52 mulheres, ALEMS reforça compromisso com igualdade de gênero

Público feminino na ALMS / Foto: Wagner Guimarães

Em uma sociedade em que a balança do empreendedorismo ainda pende a favor dos homens, a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) reafirmou, na noite desta quarta-feira, 27, o seu compromisso com a igualdade de gênero. Por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), a Casa de Leis realizou solenidade de concessão da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em reconhecimento às mulheres de negócios e profissionais da BPW de Mato Grosso do Sul. Foram homenageadas 52 mulheres.

Ao abrir a solenidade, o deputado Renato Câmara destacou a importância de prestar homenagem à BPW, entidade “que tem firmado compromisso em promover a igualdade de gênero, o fortalecimento feminino, primando pelo trabalho realizado em busca do melhor resultado e contribuindo de forma destacada para a inspiração, crescimento e aprimoramento de outras mulheres em qualquer área de atuação”.

O parlamentar considera que a homenagem à BPW se estende a todas as mulheres. “A BPW estimula o empreendedorismo, valoriza o trabalho intelectual, possibilita oportunidades e o empoderamento a várias mulheres”, disse. “Valorizar essa instituição significa valorizar todas as mulheres do nosso Estado”, acrescentou Renato Câmara, destacando a importância da realização da sessão solene no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Além do deputado Renato Câmara, compuseram a mesa de autoridades a presidente da BPW Campo Grande, Eliene Amorin da Costa, a presidente da BPW Dourados, Márcia Lopes Francischini Pozzi, a coordenadora do Comitê dos Direitos da Mulher da BPW Brasil, Ianê Milan, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que também integra a BPW, e a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel.

A prefeita Adriane Lopes enalteceu a importância da solenidade e do reconhecimento das mulheres pela Casa de Leis. “É uma noite especial, uma noite de celebração. Com essa sessão solene, realizada ainda no Mês das Mulheres, a Assembleia Legislativa faz mais que uma homenagem às mulheres sul-mato-grossenses. Essa solenidade demonstra o posicionamento desta Casa de Leis a favor da igualdade entre homens e mulheres”, discursou a prefeita. “Vamos seguir firmes, resilientes e celebrando cada conquista de cada mulher campo-grandense e sul-mato-grossense”, finalizou.

Dirigindo-se às homenageadas, a primeira-dama Mônica Riedel, salientou a importância do papel por elas desempenhado. “Mulheres da BPW, vocês abrem caminhos para outras mulheres de cada área que representam. Vocês são inspirações com o belo trabalho que fazem, porque uma coisa é um sonho sonhado sozinho e outra coisa é quando se sonha junto. Olhando o trabalho da BPW hoje, eu tenho certeza que vamos chegar a um horizonte muito melhor para as mulheres na nossa sociedade”, discursou.

Defesa da igualdade de oportunidades

Em seu discurso, a presidente da BPW Campo Grande, Eliene Amorin da Costa, fez uma retomada histórica da Associação e enfatizou que o seu principal objetivo “é defender a igualdade de oportunidades, eliminar toda forma de discriminação e encorajar as mulheres”. Eliene também falou sobre a relevância da Medalha do Mérito Legislativo. “Essa honraria não é apenas uma homenagem, mas também uma manifestação de gratidão pelas extraordinárias mulheres que tornam a nossa Associação mais forte a cada dia”, disse.

A presidente da BPW Campo Grande afirmou, ainda, que a homenagem desta noite também estimula o maior compromisso e responsabilidade das mulheres associadas da entidade. “Se por um lado, a comenda de honra ao mérito massageia o nosso ego e a nossa alma, por outro lado, aumenta o nosso compromisso, cobrando-nos mais responsabilidade perante nossa família, nossa Associação e nossa comunidade”, finalizou.

Com a voz embargada pela emoção do momento e por ter perdido o pai recentemente, a presidente da BPW Dourados, Márcia Pozzi, reforçou os agradecimentos pela iniciativa da Casa de Leis. “Estar presidindo a BPW Dourados me fez honrada e muito responsável, tanto que hoje faz nove dias que perdi meu pai - por isso peço desculpa por estar lendo este discurso feito à mão e pelo tom de voz embargada -, mas jamais deixaria de estar aqui junto com todas vocês”, iniciou Márcia.

Ela também falou sobre a felicidade da entidade que representa pela realização da solenidade desta noite. “A BPW Dourados se sente muito feliz com esse reconhecimento da Assembleia Legislativa, proposto pelo deputado Renato Câmara. E gostaria de finalizar dizendo que, inspiradas na nossa fundadora, Lena Madesin Phillips, que, em 1930, após 15 anos de trabalho, iniciou o legado de fé, visão e coragem, nós mulheres da BPW, seguiremos nossas trajetórias”, disse Márcia.

Fortalecimento da luta pela igualdade de gênero

Para a coordenadora do Comitê dos Direitos da Mulher da BPW Brasil, Ianê Milan, a iniciativa da Casa de Leis, por meio do deputado Renato Câmara, fortalece a luta pela igualdade de gênero.

“Esta comenda é um marco que reflete não apenas a excelência de cada uma de vocês, mas também o compromisso coletivo em fortalecer a igualdade de gênero e o empoderamento feminino”, discursou Ianê. “Que este momento não seja apenas uma celebração, mas também um estímulo para continuarmos avançando juntas, superando desafios e construindo um futuro mais justo e inclusivo para todas nós”, acrescentou.

Homenagens

Pela BPW, foram homenageadas 48 mulheres, entre as quais a associada da entidade em Campo Grande, deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da ALEMS. A parlamentar, que não pôde estar presente, foi representada por Ana Paula Massarine e Silva, coordenadora de Ensino à Distância da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet da Casa de Leis. As homenageadas pela BPW são mulheres que atuam em várias áreas: comércio, agropecuária, segurança pública, direito, finanças, ensino superior, etc.

O deputado Renato Câmara homenageou três mulheres: a prefeita Adriane Lopes, a primeira-dama Mônica Riedel e a desembargadora Jaceguara Dantas. Também houve homenagem póstuma a Sandra Araújo Oliveira, ex-presidente da BPW Dourados.

O discurso em nome das mulheres que receberam a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo foi feito por Jussara Feltrin. "Este evento marca a importância das mulheres empreendedoras e de suas empresas. Não desejamos ser mais que os homens, mas sim estarmos em igualdade no trabalho. Queremos aprender em conjunto, fortalecendo todas aquelas que ainda não descobriram o seu real valor. Tenho certeza que somos muito abençoadas e, com nosso esforço, contribuiremos para o desenvolvimento de um mundo melhor", discursou.

Sobre a BPW

Fundada na Suíça em 1930, a BPW está presente hoje em mais de cem países com mais de 40 mil associadas. A entidade realiza projetos de empreendedorismo, capacitação de lideranças e de responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida de mulheres em todo o mundo. No Brasil, são 1.122 associadas.

Com status consultivo na Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1947, a Associação tem representantes atuantes em diversas agências em Nova York, Viena e Genebra. Também participa de eventos internacionais públicos e privados, que discutem, apoiam e fiscalizam o desenvolvimento das políticas públicas para mulheres e cumprimento dos acordos internacionais.