Com placar de 5 a 1, Mendonça pede vista e julgamento do porte de drogas é adiado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pediu vista sobre o julgamento da descriminalização do porte de maconha, que atualmente conta com um placar de 5 votos a favor e 1 contra.

Antes do pedido de vista de Mendonça, o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, ajustou seu voto e limitou a proposta de tese somente à maconha. Anteriormente, o ministro defendia que o porte de todos os entorpecentes não deveria ser criminalizado.

A mudança ocorreu após os votos de Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que tratavam apenas da descriminalização do porte de maconha.

Devido a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que ocorre compulsoriamente em outubro desde ano, ela antecipou seu voto e começou a leitura em plenário.