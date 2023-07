Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP apresenta balanço

Em clima de despedida, o CDDF (Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais) do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., apresentou, na quarta-feira, 12, o balanço das atividades realizadas em sua gestão, deixando o cargo no próximo sábado, 15.

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, foi representado pelo Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo do MPMS, Romão Ávila Milhan Junior.

Com destaque na contribuição ao Ministério Público brasileiro, Romão Ávila Milhan Junior parabenizou o Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Ele ressaltou que Otávio Rodrigues e sua equipe deixam um grande legado não só para os membros do Ministério Público como também para toda a sociedade.

Participaram do evento o Conselheiro do CNMP e Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos, o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, Promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati; e o Promotor de Justiça e Membro Auxiliar do CNMP Lindomar Tiago Rodrigues.

*Com assessoria de imprensa.