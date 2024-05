Comissão de Educação, Cultura e Desporto tem reunião na próxima terça-feira

Divulgação

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto realiza na próxima terça-feira (21), a partir das 8h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), uma reunião com representantes da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Fadeb/MS). O encontro será na sala Cabo Almi.

Conforme o presidente da Comissão, deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), serão apresentados os projetos realizados pela fundação, como o Alfabetiza MS Indígena, Matemática pro Futuro e Mentalidades Matemáticas. Os deputados Junior Mochi (MDB), Gleice Jane (PT), Caravina (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) também participam do grupo de trabalho.

A Fadeb/MS foi criada pela Lei 5.676, em 2021, com a finalidade de subsidiar, apoiar, incentivar e promover estratégias que contribuam para a formação profissional, assim como fomentar a educação integral, científica e tecnológica dos estudantes da Rede Pública de Ensino, com vista à melhoria da qualidade da aprendizagem, em consonância com as políticas definidas pela Secretaria de Estado de Educação (SED).

A reunião será aberta ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

