Comissão de Meio Ambiente da Alems se reúne nesta terça-feira

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza reunião no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, nesta terça-feira (7), a partir das 14h.

Consta na pauta três apresentações, sendo a temática “As diferenças entre Leis Ambientais do Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que desfavorecem a parte sul do bioma” que será com o representante do Instituto SOS Pantanal, Felipe Dias.

O superintendente técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS), Jason Brais Benites de Oliveira, falará sobre “Aviação agrícola: regulamentação perante o CREA/MS”.

Ainda, os representantes do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), Claudio Junior Oliveira e Cléria Regina Mossmann, abordarão o tema “Setor aeroagrícola do Brasil - tecnologia pela sustentabilidade”.

Além das leituras de expedientes, o grupo de trabalho também pretende definir a realização de uma reunião com o governador do Estado para tratar acerca da minuta apresentada como sugestão para o decreto de regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH).

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A comissão é presidida pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB) e analisa matérias que definem a política estadual de meio ambiente. Além do parlamentar, integram o grupo de trabalho os deputados estaduais: Lucas de Lima (PDT), Neno Razuk (PL), Rafael Tavares (PRTB) e Zeca do PT.

A reunião, marcada para as 14h no Plenarinho, terá transmissão ao vivo pelos canais de Comunicação da Casa de Leis.