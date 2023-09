Comissão de Meio Ambiente debate descartes irregulares em rio e córregos

Divulgação

Nesta terça-feira, 12, às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, acontecerá a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Conforme a pauta, estão previstos debates referentes ao assoreamento do Rio Piravevê (Ivinhema-MS) e as denúncias de descartes irregulares nos córregos Saladeiro e Bonito (Bonito-MS) e às margens do Rio Paraná (Eldorado-MS). Durante o encontro também será apresentado o funcionamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A reunião é aberta ao público e à imprensa.

A comissão é Presidida pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB) e analisa matérias que definem a política estadual de meio ambiente. Além do parlamentar, integram o grupo de trabalho os deputados estaduais: Lucas de Lima (PDT), Neno Razuk (PL), Rafael Tavares (PRTB) e Zeca do PT.

