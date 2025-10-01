Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:12

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Comissão do Senado dá andamento a projeto de que cria teto a dívida da União

Pelo acordo, serão convidados para a audiência dois nomes do Ministério da Fazenda e dois da Casa Civil

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 06:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado freou, nesta terça-feira, 30, o andamento do Projeto de Resolução do Senado (PRS) 8/2025, que cria um teto para a dívida consolidada da União, após a senadora Augusta Brito (PT-CE) pedir a realização de uma audiência pública para debater os impactos do projeto.

Pelo acordo, serão convidados para a audiência dois nomes do Ministério da Fazenda e dois da Casa Civil, em data que ainda será definida.

O movimento já era esperado. O relator da proposta, Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), leu seu relatório do projeto durante a reunião da CAE nesta terça e disse estar aberto a debater o tema com integrantes do governo e do Banco Central.

Principais pontos do texto

Tal como está hoje, o projeto estabelece que a dívida da União não poderá ultrapassar:

  • 80% do PIB,
  • 6,5 vezes a Receita Corrente Líquida (RCL) da União.
  • Para o cálculo, será considerado o “conceito Bacen” e ficam excluídas as obrigações dos Estados, do Distrito Federal e de municípios, além das operações compromissadas do Banco Central.
  • A União terá 15 anos para se adequar ao limite após a aprovação do projeto. A ideia é que a cada ano, haja uma redução de 1/15 da dívida por ano.

Oriovisto afirmou que tentou criar um texto “palatável” com base em uma análise das regras adotadas por 35 países. Ele também disse que seu texto não poderia ser comparado com o caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que a extrapolação resulta em shutdown.

“Espero que ninguém compare com a regra que existe nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Lá, é um valor fixo, um número, que a própria inflação se encarrega de provocar shutdown. Aqui é um percentual do PIB, que é automaticamente corrigido com a inflação de todo ano”, afirmou, durante a leitura de seu relatório.

Restrições

Caso haja descumprimento dessas regras, a União ficará impedida de realizar operações de crédito internas ou externas, com algumas exceções, como as destinadas ao pagamento de dívidas mobiliárias.

O texto também determina que a União ficará sob as restrições do artigo 167-A da Constituição, que determina mecanismos de ajuste fiscal que impossibilitam:

  • Criação de despesa obrigatória;
  • Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária;
  • Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
  • Admissão ou contratação de pessoal (com algumas ressalvas);
  • Realização de concurso público;
  • Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Deputados votam dez propostas na primeira sessão da semana

Política

Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Alems

Projeto de lei quer garantir endereço funcional para servidores vítimas de crimes

Autora da proposta é a deputada Gleice Jane

Alems

Associação de pescadores de Porto Murtinho pode se tornar utilidade pública de MS

Publicidade

Alems

Seminário debate PEC em apoio a agentes comunitários de Saúde

ÚLTIMAS

Polícia

Organização criminosa aplicava "golpe dos nudes" em vítimas de MS

Investigações apontam prejuízo superior a R$ 5 milhões

Saúde

Saúde orienta notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministro Alexandre Padilha afirma que governo publicará nova nota técnica voltada aos profissionais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo