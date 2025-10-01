Comissão do Senado dá andamento a projeto de que cria teto a dívida da União

Pelo acordo, serão convidados para a audiência dois nomes do Ministério da Fazenda e dois da Casa Civil
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado freou, nesta terça-feira, 30, o andamento do Projeto de Resolução do Senado (PRS) 8/2025, que cria um teto para a dívida consolidada da União, após a senadora Augusta Brito (PT-CE) pedir a realização de uma audiência pública para debater os impactos do projeto.
Pelo acordo, serão convidados para a audiência dois nomes do Ministério da Fazenda e dois da Casa Civil, em data que ainda será definida.
O movimento já era esperado. O relator da proposta, Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), leu seu relatório do projeto durante a reunião da CAE nesta terça e disse estar aberto a debater o tema com integrantes do governo e do Banco Central.
Principais pontos do texto
Tal como está hoje, o projeto estabelece que a dívida da União não poderá ultrapassar:
Oriovisto afirmou que tentou criar um texto “palatável” com base em uma análise das regras adotadas por 35 países. Ele também disse que seu texto não poderia ser comparado com o caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que a extrapolação resulta em shutdown.
“Espero que ninguém compare com a regra que existe nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Lá, é um valor fixo, um número, que a própria inflação se encarrega de provocar shutdown. Aqui é um percentual do PIB, que é automaticamente corrigido com a inflação de todo ano”, afirmou, durante a leitura de seu relatório.
Restrições
Caso haja descumprimento dessas regras, a União ficará impedida de realizar operações de crédito internas ou externas, com algumas exceções, como as destinadas ao pagamento de dívidas mobiliárias.
O texto também determina que a União ficará sob as restrições do artigo 167-A da Constituição, que determina mecanismos de ajuste fiscal que impossibilitam:
