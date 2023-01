Comissionados do governo de MS são exonerados por Riedel

Riedel exonerou comissionados

Todos os comissionados do Governo do Estado foram exonerados nesta segunda-feira (2), conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

A medida é de praxe na administração pública e integra processo de reorganização administrativa.

Assim, estão exonerados todos os servidores que ocupam cargo em comissão, símbolo DCA, do quadro de pessoal dos órgãos e das entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Governo do Estado.

Entretanto, permanecem no cargo, dirigentes e membros de diretorias de entidades, bem como aqueles que ocupam cargo em comissão, símbolo DCA-7, na função de Assessor de Procurador, além dos servidores inativos, pensionistas e em período de licença-maternidade.

Os servidores exonerados a partir do decreto, vão receber férias proporcionalmente ao período em que estiveram nos cargos, conforme o Midiamax.