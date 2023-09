Comunidade terapêutica em Juti pode ser declarada de Utilidade Pública

Luciana Nassar/ Alems

De autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tramita a partir desta terça-feira, 5, o Projeto de Lei 265/2023, que declara de Utilidade Pública Estadual a Comunidade Terapêutica Amor de Deus Maanaim com sede no Município de Juti, no Estado. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A Comunidade Terapêutica Amor de Deus Maanaim é instituição de caráter privado, sem fins lucrativos, de finalidade social e filantrópica, com sede em Juti e tem prestado há 19 anos relevantes serviços em prol da sociedade jutiense e naviraiense, pois sua sede está na divisa dos dois municípios e recebe assistidos de ambos.

Mara Caseiro justifica a apresentação do reconhecimento à entidade. “O objetivo da comunidade é garantir o tratamento adequado a egressos do sistema penal, e em situação de rua, as pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativa, química, álcool, tabagismo, entre outras drogas e, assim reabilitá-los a partir dos melhores métodos que avaliam o histórico vivido pelos assistidos e, ato contínuo, promovendo mudanças significativas no presente”, destacou.