Concurso de Redação da Alems é definido para 12 de dezembro

Assembleia Legislativa / Alems

O 1º Concurso de Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) redefiniu a data de cerimônia da premiação aos alunos e escolas participantes do certame promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Será no dia 12 de dezembro, às 13h30, no Plenário Júlio Maia, com a divulgação das 30 redações destaques, os primeiros lugares vencedores e as escolas que ganharão um total de R$ 22 mil em prêmios.

De acordo com a presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB), 106 redações continuam na disputa. “Agora uma comissão avaliadora vai analisar uma a uma das redações recebidas para selecionar o 1º, 2º e 3º lugares, que ganharão prêmios, assim como suas escolas".

Serão distribuídos kindles de incentivo às redações destaques. Com a data da cerimônia definida, a Assembleia vai gerar uma expectativa aos alunos. "Esperamos que o Concurso esteja incentivando ainda mais a leitura e a criatividade dos nossos jovens. Boa sorte a todos”, disse a deputada, que também agradeceu apoio da Mesa Diretora para realização do concurso.