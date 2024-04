Condenado pelo mensalão, José Dirceu discursa sobre democracia no Senado

Em discurso, à tribuna, deputado federal pelo período de 1991 a 2003, José Dirceu / Geraldo Magela/Agência Senado

Quase duas décadas após ter seu mandato como deputado federal cassado, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, fez um retorno ao Congresso Nacional nesta terça-feira (2). Participando de uma sessão legislativa no Senado, Dirceu proferiu um discurso na tribuna, dedicado à celebração da democracia brasileira.

Essa ocasião representa a primeira vez que Dirceu pisa no Parlamento desde dezembro de 2005, marcando o fim de uma ausência que se estendeu por mais de 19 anos. O convite partiu do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso.



Condenado por corrupção



José Dirceu foi condenado pelo mensalão, em 2012, a 7 anos e 11 meses de prisão – ele foi detido em 15 de novembro de 2013. No fim de 2014, foi autorizado a cumprir o restante da pena em sua residência – a pena do mensalão foi extinta em 2016. O ex-todo-poderoso do PT também foi preso no âmbito da Lava Jato.

Além de chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, de 2003 a 2005, Dirceu foi deputado federal por São Paulo (1991 a 1995 e 1999 a 2005, quando foi cassado) e presidente nacional do PT (1995 a 2002).