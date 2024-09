Confira a agenda da 1º semana de setembro na ALEMS

Aline Kraemer, Alems

A agenda da primeira semana de setembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está com três eventos previstos. Quaisquer atividades do Legislativo são abertas ao público e à imprensa e tem cobertura oficial dos canais de comunicação no Facebook e Youtube, TV e Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Instagram e Twitter . A TV e a Rádio ALEMS também estão no sinal aberto, respectivamente, no canal 7.2 e na FM 105.5.

Terça-feira

No dia 3 de setembro, às 8h no Plenarinho Nelito Câmara, está marcada a reunião da Frente Parlamentar Invasão Zero e da Frente e da Frente de Defesa do Direito de Propriedade, por proposição do deputado Coronel David (PL). A pauta, de acordo com a assessoria parlamentar, é receber representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni para realizar uma “reunião estratégica para discussão sobre as recentes invasões no estado e analisar o avanço sobre o marco temporal”. Outras associações dos produtores também foram convidadas e uma coletiva de imprensa está marcada para às 9h no mesmo local para divulgar as tratativas.

No mesmo dia, também às 9h, no Plenário Júlio Maia, os deputados se reúnem para a sessão plenária. No período da tarde, às 14h, no Plenarinho Nelito Câmara, está agendada a audiência pública de prestação de contas dos Poderes, com a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, coordenada por Neno Razuk (PL). De acordo com o gabinete parlamentar, serão analisadas as contas do 3º Quadrimestre de 2023 e do 1º Quadrimestre de 2024. O evento é realizado pelo Legislativo em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui importante instrumento de controle e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

Quarta-feira

No dia 4 de setembro, às 8h, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no Plenarinho Nelito Câmara para a reunião semanal de análise dos projetos em tramitação na Casa de Leis. A pauta está disponível neste link. Na sequência o Plenário Júlio Maia está reservado para a sessão plenária, a partir das 9h. A pauta de votação está neste link.

Quinta-feira

No dia 5 de setembro está prevista apenas a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, às 9h. A pauta de votação está neste link.