Confira a agenda da ALEMS da próxima semana

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, realiza diversas atividades durante a semana de 21 a 25 de outubro. Além das ações institucionais, o servidor da Casa de Leis tem agendada a Corrida dos Poderes, no sábado, dia 26.

Segunda-feira

Dia 21 começa a semana com a palestra “Educação Financeira: Servidor rico, servidor pobre: como sair do consignado e transformar sua mentalidade financeira”, com o procurador do Ministério Público do Trabalho e autor de livros jurídicos e de finanças pessoais, Marcos Cutrim. O evento será realizado nos dois períodos, às 10h e às 15h, na Sala Multiuso da Escola do Legislativo, localizada no corredor B do Parlamento.

Terça-feira

Durante o dia 22, das 7h30 às 11h30 e de 13h às 17h, o servidor poderá contar com exames e consultas oftalmológicas, por meio da parceria da empresa MS Visão, que disponibilizará no estacionamento de visitantes um caminhão equipado para oferecer o atendimento aos servidores. Para ser atendido, é necessário preencher a ficha de inscrição e entregar na Escola do Legislativo até esta sexta-feira (18). A triagem será realizada na Sala Multiuso.

Em paralelo, a sessão plenária está prevista para as 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira

Dia 23 ocorre a tradicional reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho. E na sequência, a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Também está previsto o treinão aos servidores para a 2ª Corrida dos Poderes, com a instrutora Carol Gutierres, a partir das 17h. Os exercícios e alongamentos são feitos na rampa de acesso à Casa de Leis.

Quinta-feira

Dia 24 está prevista a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Durante toda a quinta-feira, das 9h às 19h, ocorre a retirada do kit da Corrida dos Poderes no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Sexta-feira

Além da retirada dos kits da corrida, das 8h às 18h, no Rubens Gil de Camilo, a semana voltada ao servidor fecha com evento no dia 25 de outubro, às 10h, com a palestra “Outubro Rosa: A prevenção é o melhor caminho!”.

Os convidados a falar são o médico pneumologista Henrique Ferreira de Brito e Yvelaine Isabel dos Santos, que compartilhará sua história de superação da doença. Essa atividade será realizada na Sala Multiuso da Escola do Legislativo.

Outras informações na Escola do Legislativo: 3389-6261

Sábado

A Corrida dos Poderes será realizada no dia 26 de outubro, com percursos de 3Km (caminhada) e corridas de 5Km e 10Km, além da Corrida Kids. O evento começa às 15h00, com a abertura da Arena, na rampa da ALEMS.

Às 16h está prevista a Corrida Kids. Às 17h10 a Largada Pernas Solidária e às 17h15 as largadas das corrida 5 km e 10 km. A largada da caminhada será na sequência, às 17h20. A partir das 18h estão previstos shows culturais.

Doações

A Campanha Outubro Rosa, “Se toca, empreendedora”, continua no saguão da Casa de Leis, com o ponto de arrecadação de kits de beleza e esperança às mulheres em tratamento de câncer, em apoio às entidades Empreendedoras do Agora e Rede Negócios Árvore da Vida.

Poderão ser doados até o dia 29 de outubro itens de maquiagem e de higiene pessoal, entre eles água micelar, água termal, batons, blush, delineador, desodorante, hidratantes corporal e labial, lápis de sobrancelha, óleo corporal, perfume e sabonete líquido.