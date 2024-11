Confira a agenda da primeira semana de dezembro na Alems

Entrada da ALEMS / Wagner Guimarães, Alems

A agenda de 2 a 6 de dezembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem destaque para a previsão da visita do governador Eduardo Riedel (PSDB), anunciada na sessão de quinta-feira (28), pelo presidente Gerson Claro (PP).

Segunda-feira (2)

O plenário Júlio Maia está reservado pela deputada Lia Nogueira (PSDB) para o lançamento do livro Palestrantes Protagonistas, às 9h. A obra, com posfácio escrito pela deputada, tem relatos de mulheres profissionais na arte de ministrar palestras e ajudar pessoas. Elas revelam no livro suas trajetórias e tudo o que impulsionaram seus propósitos, bem como mostram experiências de resiliência que moldaram a trilha de sucesso. O livro foi organizado com a coordenação das empresárias Anne Quadros, Fernanda Bentasol e Nivea Lorena Torres, com diversas coautoras.

Terça-feira (3)

Às 8h30, na Sala da Presidência, os deputados devem receber o governador para o recebimento de projetos do Poder Executivo para serem votados antes do início do recesso parlamentar, regimentalmente previsto para 22 de dezembro de cada ano.

Em entrevista para a imprensa, Gerson Claro explicou que é comum a vinda para também fazer um balanço institucional e falar sobre os desafios de 2025. “Todos os anos é comum a gente discutir projetos e também fazer um balanço. Ele vem muito pelo ambiente do diálogo, de convergência. A gente trabalha muito nisso da harmonia entre os poderes, pelo consenso nas discussões com o Executivo, para ter estabilidade política e possa gerar mais desenvolvimento. CCJR já se reuniu até extraordinariamente para concluirmos todos os projetos essenciais para esse ano, para limparmos a pauta o quanto antes”, disse o presidente.

Após a visita institucional, os deputados participam da sessão ordinária, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira (4)

O dia inicia com a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Na sequência a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, às 9h.

Quinta-feira (5)

Os deputados participam da sessão ordinária, no Plenário Júlio Maia, às 9h.