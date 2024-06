Confira a programação da próxima semana na ALEMS

Alems / Wagner Guimarães, Alems

A programação da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com as sessões ordinárias e reunião de comissões. O destaque é o debate sobre a reforma do Estádio Morenão.

As sessões ordinárias acontecem semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os eventos podem ser acompanhados pelas mídias sociais oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. Também podem ser conferidos pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS. E ainda pela transmissão da Rádio ALEMS - FM 105.5.

Terça-feira (11)

A partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, acontecerá a primeira reunião da Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento das Obras do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.

Criada pelo Ato 70 de 2024, da Mesa Diretora, a comissão é composta pelos deputados Pedrossian Neto (PSD), Roberto Hashioka (União) e Professor Rinaldo Modesto (Podemos).

A reforma do Morenão teve início em 2022, com investimento de R$ 9,4 milhões do Governo do Estado. As obras abrangem duas etapas: infraestrutura; e banheiros e vestiários. As entregas seriam, respectivamente, até 12 meses após a contratação e em novembro de 2023.

Quarta-feira (12)

A partir das 8h, acontecerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Já às 9h, os deputados recebem os alunos da Escola Estadual Marcilio Augusto Pinto, localizada no município de Iguatemi. Acompanhados dos professores, os estudantes farão uma visita as dependências da Casa de Leis e conhecerão o funcionamento do Poder Legislativo.