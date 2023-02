Confira a semana parlamentar da Câmara de Aquidauana 

Prédio da Câmara de Aquidauana / Assessoria de imprensa da Câmara de Aquidauana

O trabalho na Câmara de Vereadores de Aquidauana foi intenso nesta semana. Os parlamentares discutiram projetos importantes para a cidade. Segue, agora, o resumo dos trabalhos para que os cidadãos conheçam como estão atuando os representantes eleitos.



Aquidauana vai sediar Workshop de Porcelanato gratuito em março



O vereador e presidente da Câmara Municipal de Aquidauana Nilson Pontim (MDB) recebeu no gabinete o ex-vereador e empresário Mauro do Atlântico, que apresentou o projeto para a realização do Workshop de Porcelanato. O evento gratuito está marcado para o dia 11 de março, no estacionamento da Loja Sertão, na rua Duque de Caxias, 2665 – vila Cidade Nova, entre 8 e 12 horas.

A formação é de responsabilidade da unidade de Aquidauana do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Para o presidente Nilson Potin, o evento será “uma excelente oportunidade para capacitação inclusive de quem já atua na área”.

Tião Melo sugere o serviço de coleta de sangue na ESF do distrito de Taunay

O vereador Tião melo defende que o trabalho de coleta de sangue, semanal ou quando houver necessidade, ocorra na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Modesto Pereira, localizado no distrito de Taunay.

Na avaliação do parlamentar, que defendeu a medida para o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) e à secretária municipal de Saúde, Patrícia Nascimento Panachuki, a mudança promove eficácia, redução de custos, e maior mobilidade aos doadores da região.

O vereador também defendeu a instalação de um aparelho de raio-x odontológico para atendimento dessa unidade no distrito. O aparelho vai contribuir para a redução de tempo de espera nos serviços odontológicos e, ainda, pode ajudar a diminuir os custos aos cofres do município.

Marquinhos solicita a reforma das ESF’s do bairro Nova Aquidauana



O vereador Marquinhos Taxista defendeu a reforma da ESF (Estratégia de Saúde Familiar) Nova Aquidauana e ESF Isaura Baes, localizados no bairro Nova Aquidauana, foram solicitados pelo vereador Marquinhos Taxista (PDT). A solicitação foi encaminhada para o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) por meio de indicação apresentada em plenário.

O parlamentar também solicitou a ampliação da sala de espera da unidade Isaura Baes por ser muito frequentada pela comunidade local. O objetivo, segundo o vereador, é oferecer melhor conforto aos usuários que aguardam atendimento, muitas vezes, do lado de fora, porque a atual sala de espera não comporta todos os pacientes.

Tavares sugere planejamento para execução de obra asfáltica de vias públicas



A inclusão no planejamento do município da obra de pavimentação asfáltica ou de lajotamento da Rua Quintino Bocaiúva, na altura da Rua Joaquim Nabuco até a Rua Giovani Toscano Brito, foi sugerida pelo vereador Chico Tavares (PT) ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) por meio de Indicação apresentada em plenário.

Conforme justificativa do parlamentar, a medida tem como objetivo atender os moradores daquela região. Além da rua principal, ou seja, a Rua Quintino Bocaiúva, a proposta também irá beneficiar os moradores das ruas João Dias, Antônio Nogueira, Roberto Scaff, Pedro Pace e Delfino Alves Corrêa, que ainda não foram asfaltadas.

Segundo ele, essa região está crescendo muito e a localidade não era tão habitada, porém, com o passar dos anos, muitas casas foram construídas e ainda continuam sendo edificadas.



Clériton solicita aquisição de roçadeira para atender a Vigilância Sanitária Municipal



O vereador Clériton Alvarenga solicitou a cedência de um trator do tipo roçadeira para a Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária de Aquidauana. A cedência foi solicitada ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), com cópia ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, por meio de Indicação apresentada em plenário.

Para defender a cedência, o vereador afirmou que, em reunião com o coordenador do órgão, Antônio Damasceno, foi destacado a demanda da população no combate aos terrenos baldios da cidade, que têm aumentado muito nos últimos anos. Os terrenos sem limpeza contribuem para a proliferação de mosquitos, entre outros insetos, que acabam interferindo na saúde da população, o que causam hospitalizações gerando custo ao município e também ao morador.



O parlamentar alerta para o controle de mosquitos que podem transmitir os agentes causadores da dengue, leishmaniose, podendo levar à morte.





Projeto de lei institui Domingo em Família na Avenida Pantaneta



O projeto de lei, de autoria do vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), que institui o projeto Domingo em Família na Avenida Pantaneta, nesta cidade, foi apresentado e lido na sessão legislativa.

De acordo com o parlamentar, o projeto tem como objetivo oferecer aos aquidauanenses um local adequado para que essas atividades sejam desenvolvidas com entretenimento e segurança.

Na avaliação do vereador, ter espaços reservados para práticas esportivas e de lazer em família também é considerado uma forma de incentivar a população a desenvolver hábitos saudáveis, melhorando, assim, sua qualidade de vida.

Segundo revela o parlamentar, essa avenida é um dos principais locais para as práticas esportivas e encontro da família de Aquidauana, frequentemente utilizada pela população, principalmente, nos finais de semana.

Neves solicita a instalação de bebedouros na Praça dos Estudantes



A instalação de bebedouros na Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes) em Aquidauana foi solicitada pelo vereador Valter Neves (PSD) ao secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB). A indicação foi apresentada em Sessão Legislativa.

A justificativa do parlamentar é a de que a praça, localizada no centro, recebe pessoas em eventos diversos e precisam aliviar a sede. O vereador ainda destaca que o município está localizado em região de temperatura elevada, por isso, ele entende que a implantação de bebedouros na praça trará maior conforto e comodidade à população.

Marquinhos pede aterramento em ruas da Vila Trindade e Nova Aquidauana



O vereador Marquinhos Taxista solicitou a realização de estudos visando o aterramento das ruas Julião Dittmar com a Sete de Setembro e Vanderlei, na Vila Trindade. O pedido foi encaminhado ao secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Mac, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), em indicação apresentada em plenário.

Segundo o parlamentar, as ruas de terra têm tráfego intenso de caminhões por conta do Frigorífico Buriti instalado naquela região. O vereador explica que as ruas se encontram com grandes poças de água, o que aumenta a possibilidade de atolamento dos caminhões. Ele ainda quer que a medida seja estendida com urgência no final da Rua Cid Chebel, esquina com a Rua Boiadeira, Vila Mamãozal, no bairro Nova Aquidauana, em atendimento aos moradores da região que o procuraram no Gabinete.

Humberto solicita retirada de entulhos em da frente igreja na Vila Quarenta



O vereador Humberto Torres solicita a limpeza e retirada de entulho em frente da Igreja São José, na Vila Quarenta. O pedido foi encaminhado ao secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Mac, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) por meio de Indicação apresentada em plenário.

Conforme revela o parlamentar, a solicitação foi encaminhada ao gabinete por meio da comunidade integrante da igreja, localizada na Rua dos Pioneiros, naquela vila.

Ainda segundo o vereador, de acordo com relato de moradores, há meses havia sido solicitado – via ofício – pela comunidade esse serviço, porém até o momento não foi executado pelo setor competente do município.

Outra solicitação do vereador ao Executivo Municipal se refere a instalação de quatro lâmpadas nos postes da Rua Carlos Augusto Perdigão, no distrito de Camisão, também enviado ao seu Gabinete por moradores do local.

O parlamentar solicita, ainda, que melhorias com para a Rua Maria Cecília com a troca de lâmpadas, localizadas nas duas últimas quadras antes da Rua Felipe Orro, na Vila José Fragelli, tendo que a escuridão tem trazido transtornos aos moradores e que por ali transitam.