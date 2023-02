Confira a semana parlamentar de Everton Romero, Humberto Torres e Kastanha

Vereadores Everton Romero, Humberto Torres e Reinaldo Kastanha / Rhobson Lima

O trabalho na Câmara de Vereadores de Aquidauana foi intenso nesta semana. Os parlamentares discutiram projetos importantes para a cidade. Segue, agora, o resumo dos trabalhos para os cidadãos conhecerem como estão atuando os representantes eleitos.

Romero participa de entrega de ambulância para o Distrito de Piraputanga



O vereador Everton Romero participou na última quarta-feira (15), da entrega uma ambulância modelo S-10 Chevrolet, diesel, traçada e preparada como Semi-UTI, no valor de R$ 280.598, 70.



O veículo irá ficar aos cuidados da Central de Ambulâncias da SESAU.



Além do vereador, participaram do ato de entrega, o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), vereadores: Marquinhos Taxista e Tião Melo, servidores da saúde, Dr. Marcos Rondon - médico e a equipe da ESF de Piraputanga, secretários municipais, Patrícia Panachuki (Saúde) Youssef Saliba (Cultura e Turismo) e Wellington Moresco (Esporte), o assessor do gabinete e morador de Piraputanga, Alexandre Périco, Jamil Naglis - da assessoria do Governo do Estado, moradores e lideranças.



Humberto solicita retirada de entulhos em da frente igreja na Vila Quarenta



O vereador Humberto Torres solicita a limpeza e retirada de entulho em frente da Igreja São José, na Vila Quarenta. O pedido foi encaminhado ao secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Mac, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) por meio de Indicação apresentada em plenário.

Conforme revela o parlamentar, a solicitação foi encaminhada ao gabinete por meio da comunidade integrante da igreja, localizada na Rua dos Pioneiros, naquela vila.

Ainda segundo o vereador, de acordo com relato de moradores, há meses havia sido solicitado – via ofício – pela comunidade esse serviço, porém até o momento não foi executado pelo setor competente do município.

Outra solicitação do vereador ao Executivo Municipal se refere a instalação de quatro lâmpadas nos postes da Rua Carlos Augusto Perdigão, no distrito de Camisão, também enviado ao seu Gabinete por moradores do local.

O parlamentar solicita, ainda, que melhorias com para a Rua Maria Cecília com a troca de lâmpadas, localizadas nas duas últimas quadras antes da Rua Felipe Orro, na Vila José Fragelli, tendo que a escuridão tem trazido transtornos aos moradores e que por ali transitam.



Projeto de lei institui Domingo em Família na Avenida Pantaneta



O projeto de lei, de autoria do vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), que institui o projeto Domingo em Família na Avenida Pantaneta, nesta cidade, foi apresentado e lido na sessão legislativa.

De acordo com o parlamentar, o projeto tem como objetivo oferecer aos aquidauanenses um local adequado para que essas atividades sejam desenvolvidas com entretenimento e segurança.

Na avaliação do vereador, ter espaços reservados para práticas esportivas e de lazer em família também é considerado uma forma de incentivar a população a desenvolver hábitos saudáveis, melhorando, assim, sua qualidade de vida.

Segundo revela o parlamentar, essa avenida é um dos principais locais para as práticas esportivas e encontro da família de Aquidauana, frequentemente utilizada pela população, principalmente, nos finais de semana.