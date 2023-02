Confira a semana parlamentar de Meireles, Tavares e Wezer Lucarelli

Vereadores Anderson Meireles, Chico Tavares e Wezer Lucarelli / Rhobson Lima

O trabalho na Câmara de Vereadores de Aquidauana foi intenso nesta semana. Os parlamentares discutiram projetos importantes para a cidade. Segue, agora, o resumo dos trabalhos para os cidadãos conhecerem como estão atuando os representantes eleitos.

Meireles apresenta projeto de lei que institui o "Fevereiro Roxo" em Aquidauana



O vereador Anderson Meireles (MDB) apresentou o projeto de lei, que inclui no calendário oficial de eventos do município, a campanha do fevereiro "roxo", com vistas na conscientização sobre a prevenção e do diagnóstico precoce de Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus.

O parlamentar defendeu a importância da campanha, na visibilidade às doenças e a seus sintomas, com incentivo as pessoas que suspeitam de algum problema, procurar o diagnóstico médico.

Tavares sugere planejamento para execução de obra asfáltica de vias públicas



A inclusão no planejamento do município da obra de pavimentação asfáltica ou de lajotamento da Rua Quintino Bocaiúva, na altura da Rua Joaquim Nabuco até a Rua Giovani Toscano Brito, foi sugerida pelo vereador Chico Tavares (PT) ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) por meio de Indicação apresentada em plenário.

Conforme justificativa do parlamentar, a medida tem como objetivo atender os moradores daquela região. Além da rua principal, ou seja, a Rua Quintino Bocaiúva, a proposta também irá beneficiar os moradores das ruas João Dias, Antônio Nogueira, Roberto Scaff, Pedro Pace e Delfino Alves Corrêa, que ainda não foram asfaltadas.

Segundo ele, essa região está crescendo muito e a localidade não era tão habitada, porém, com o passar dos anos, muitas casas foram construídas e ainda continuam sendo edificadas.

Projeto de lei estabelece o acesso à prestação digital de agendamento de serviços públicos

O vereador líder do governo na câmara, Wezer Lucarelli (PSDB), apresentou o projeto de lei, que garante o atendimento gratuito na realização de agendamentos digitais perante aos órgãos públicos do município, estado e união.