Confira a semana parlamentar de Sebastiãozinho, Clériton e Valter Neves

Vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Profº Clériton e Valter Neves / Rhobson Lima

O trabalho na Câmara de Vereadores de Aquidauana foi intenso nesta semana. Os parlamentares discutiram projetos importantes para a cidade. Segue, agora, o resumo dos trabalhos para os cidadãos conhecerem como estão atuando os representantes eleitos.



Sebastiãozinho solicita a instalação de parques infantis em escolas pantaneiras

A instalação de dois parques infantis nas escolas pantaneiras Joaquim Alves Ribeiro, localizada na Fazenda Taboco, e Pólo Pantaneira Fazenda Santana, foram solicitações do vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB) ao presidente da Casa de Leis, vereador Nilson Pontin (MDB), por meio do Oficio de nº 004/2023.

O parlamentar sugere para a execução desses dois equipamentos nas duas escolas pantaneiras, a aplicação de recursos públicos, fruto de devolução de parte de duodécimo da Casa de Leis ao Executivo.



Clériton solicita aquisição de roçadeira para atender a Vigilância Sanitária Municipal



O vereador Clériton Alvarenga solicitou a cedência de um trator do tipo roçadeira para a Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária de Aquidauana. A cedência foi solicitada ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), com cópia ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, por meio de Indicação apresentada em plenário.

Para defender a cedência, o vereador afirmou que, em reunião com o coordenador do órgão, Antônio Damasceno, foi destacado a demanda da população no combate aos terrenos baldios da cidade, que têm aumentado muito nos últimos anos. Os terrenos sem limpeza contribuem para a proliferação de mosquitos, entre outros insetos, que acabam interferindo na saúde da população, o que causam hospitalizações gerando custo ao município e também ao morador.



O parlamentar alerta para o controle de mosquitos que podem transmitir os agentes causadores da dengue, leishmaniose, podendo levar à morte.



Neves solicita a instalação de bebedouros na Praça dos Estudantes



A instalação de bebedouros na Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes) em Aquidauana foi solicitada pelo vereador Valter Neves (PSD) ao secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB). A indicação foi apresentada em Sessão Legislativa.

A justificativa do parlamentar é a de que a praça, localizada no centro, recebe pessoas em eventos diversos e precisam aliviar a sede. O vereador ainda destaca que o município está localizado em região de temperatura elevada, por isso, ele entende que a implantação de bebedouros na praça trará maior conforto e comodidade à população.