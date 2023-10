Confira as pautas discutidas na Câmara de Aquidauana na sessão de terça

Sessão na Câmara de Aquidauana / Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana realizou na noite de terça-feira, 24, mais uma sessão legislativa com apresentação de projetos para serviços à população.

Entre as pautas, foi apresentado Projeto de Lei que declara Patrimônio Cultura Imaterial do Município de Aquidauana o Arraiá dos Baianos realizado anualmente pela Associação da Furna dos Baianos no distrito de Piraputanga.

A bancada representativa da cidade ainda aprovou o Projeto Lei que denomina ruas na região da Vila Icaray.

No decorrer da sessão assuntos como Sanesul e Energisa foram discutidos e questionados com objetivo de melhorar o desempenho dessas empresas no quesito distribuição de água, implantação de rede de esgoto e fornecimento de energia elétrica de forma ininterrupta, além da poda de árvores em trechos da rede de alta tensão, além de fiação que são de responsabilidades das empresas que oferecem acesso a internet.

Essas questões terão desdobramentos nos próximos dias.