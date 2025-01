Confira os nomes da nova gestão municipal de Anastácio

Foto: Toninho Welton

O prefeito eleito de Anastácio Cido (PSDB), apresentou os nomes dos secretários, presidentes de autarquias e chefia de gabinete que irão compor a nova gestão municipal.

Conheça o secretariado da nova gestão

• Saúde: João Fernando – Dentista formado pela Uniderp, com especialização em Prótese Dentária e Saúde Pública.



• Chefia de Gabinete: Fabiano Aparecido do Nascimento – Ex-gerente do Detran de Anastácio, com experiência em gestão.



• Educação: Veronice Aparecida Terra – Professora e jornalista, com 30 anos de magistério e vasta experiência em gestão educacional e social.



• Procuradoria Geral: Miriato da Silva Santos – Advogado e especialista em Direito Público, com mais de 10 anos de experiência em Licitação e Contratos Administrativos.



• Administração: Adriana dos Santos Freitas – Formada em Letras, atuou no Departamento de Compras da prefeitura desde 2019.



• Finanças: Ademir de Jesus Arruda – Licenciado em Ciências Biológicas, com especialização em ensino de Biologia e Química, além de experiência em Licitação e Contratos.

• Assistência Social: Marilene Ferreira Beltrão – Bacharel em Psicologia e tem atuação como assessora parlamentar da Câmara Parlamentar em Anastácio.

• Desenvolvimento Econômico Sustentável: Jairo Arruda – Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Anastácio; atuou no Movimento Nacional da Economia Solidária em 2017, atuou como diretor da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária.

• Obras: Francisco Alves de Oliveira Neto – atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável na gestão do ex-prefeito Nildo.

Vereadores

A Sessão Solene de Posse dos vereadores, vereadora, prefeito e vice-prefeita de Anastácio, realizada na Câmara Municipal, foi marcada por homenagens e momentos emocionantes. O evento atraiu uma grande quantidade de público, que lotou o plenário e acompanhou a cerimônia por meio de um telão montado do lado externo.

A solenidade empossou os eleitos para a Legislatura 2025-2028, com a presença de autoridades civis e militares, familiares e amigos. Durante a sessão, foi eleita a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, composta por:

• Presidente: Lincoln Sanches Pellicioni

• Vice-Presidente: Vilma Ferreira

• Secretário: Uderson Rosa Bianchi

• Vice-Secretário: José Aparecido Pereira

Os 11 vereadores eleitos são:

• Lincoln Pellicioni (PSDB) – 462 votos

• Manoel Luiz (PSDB) – 416 votos

• Zequinha da Ótica (União) – 389 votos

• Luizinho Abdalla (PSD) – 385 votos

• Robson Pertile (MDB) – 384 votos

• Profª Vilma Ferreira (MDB) – 383 votos

• Macalé (PSD) – 337 votos

• Profº Aldo (PV) – 335 votos

• Uderson Pastel (MDB) – 314 votos

• Bruno Areco (União) – 305 votos

• Fábio Pertile (PSDB) – 299 votos

O prefeito Manoel Aparecido da Silva, conhecido como Cido (PSDB), e a vice-prefeita Maria Alves Meleiro, a Maria Vital (PP), assumiram seus cargos após vencerem no primeiro turno com 6.396 votos. Cido sucede Nildo Alves de Albres, que encerrou seu quarto mandato com obras e projetos em andamento.