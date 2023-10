Congresso de municípios sobre a LGPD contará com participação do controlador-geral de MS

Divulgação/GOV MS

Durante os dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, prefeitos, gestores públicos, instituições, fornecedores e interessados em pautas que tratam de temas voltados para a gestão pública municipal estão reunidos no 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

O evento tem como objetivo promover o municipalismo, a governança e a inovação na gestão pública e é realizado pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de reunir, aproximadamente, 1,9 mil pessoas para participarem das atividades ofertadas.

Nesta quarta-feira (4), às 16h40, o painel Governança terá a palestra “LGPD nos municípios”. O controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda e o prefeito de Dourados, Alan Aquino Guedes de Mendonça, farão a moderação da temática.

Os palestrantes convidados são: Paulo César Nunes Silva, procurador-geral do município de Dourados; Camila Bastos, vice-presidente da OAB/MS; e o especialista em Governança Corporativa e Riscos, Alan Kovalski.

O evento engloba a realização de uma feira de networking exclusiva e promove, nesses dois dias, a interação entre prefeituras, oferecendo soluções inovadoras direcionadas ao setor público, com o propósito de aprimorar os processos de gestão e o municipalismo.

Ainda por meio dos debates e palestras, o evento quer proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, para serem compartilhadas e colocadas em prática.