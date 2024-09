Conheça os três candidatos a prefeito de Aquidauana

Candidatos a prefeitura / Divulgação

No próximo domingo, 6, os eleitores de Aquidauana vão as urnas para escolha do novo prefeito. Ao todo, três candidatos disputam a corrida eleitoral democrática.

Além disso, a cidade tem 109 candidatos a vereadores e dos 13 políticos com mandatos na cidade, 12 tentam a reeleição. Sebastiãozinho Taboco não entrou na disputa.

Confira os candidatos anunciados para concorrer à prefeitura neste ano:

Gilvan Fernandes - PSOL

Gilvan Fernandes - Dilvulgação

Gilvan Fernandes, motorista de aplicativo, teve seu nome aprovado em ato de convenção e terá a Pastora Suely como candidata a vice.

Mauro do Atlântico - PSDB

Mauro do Atlântico - Divulgação

Mauro Batista, popularmente conhecido como Mauro do Atlântico, é empresário e tem uma trajetória marcada pela atuação como vereador e presidente da Câmara de Aquidauana. Além disso, foi Secretário de Educação do Município. Seu candidato a vice-prefeito é Murilo Silva.

Sandro Azambuja - Avante

Sandro Azambuja, empresário do agronegócio. O médico Aldemir Fernandes é o vice em sua chapa.