CÃ´nsul do JapÃ£o recebe homenagem da Alems

Assessoria

O cônsul-geral do Japão, Toru Shimizu, esteve nesta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), para receber uma homenagem de título de Visitante Ilustre do Legislativo.

Com a terceira maior colônia japonesa do Brasil – depois de São Paulo e Paraná – Mato Grosso do Sul sempre manteve boas relações com o Japão.

Shimizu foi recebido pelo presidente da Casa de Leis, Gerson Claro e pelo deputado Roberto Hashiooka.

Entre os principais temas abordados, a Rota Bioceânica se destacou como uma oportunidade para aproximar ainda mais os mercados sul-mato-grossense e japonês, facilitando o comércio e atraindo investimentos. “Nosso Estado tem uma forte ligação com o Japão e impulsionar essa relação é essencial para abrir novas oportunidades de negócios, inovação e intercâmbio cultural. A Rota Bioceânica será um divisor de águas nesse processo, encurtando distâncias e potencializando nossas exportações”, destacou Hashioka.

Em visita ao estado, além dos deputados, o cônsul também foi recebido por comitiva no Governo do Estado para estreitar laços de cooperação comercial.

Na Governadoria, com os representantes do Consulado Geral do Japão em São Paulo, também estavam presentes o cônsul para assuntos consulares, Taku Ichiyama e líderes das Associações Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, Okinawa e de Beisebol, pois além do comércio, a ampliação da cooperação também visa as áreas cultural, esportiva e educacional.