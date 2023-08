Convenção do diretório municipal do PSDB em Aquidauana lança chapa para reeleição

Na tarde desta quarta-feira, dia 30, acontece a convenção do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), na Câmara de Aquidauana. A solenidade trata da votação para definir a chapa que toma a frente do diretório municipal do partido no próximo biênio.

O partido ventila que a chapa atual tentará a reeleição, ou seja, Odilon Ribeiro (PSDB) na presidência do diretório municipal do PSDB, com seu vice, Wezer Lucarelli (PSDB).

Além disso, a chapa terá Neyva Dias na tesouraria e Vanildo Neves como secretário.

Para Pedro Fialho, filiado ao PSDB há mais de dois anos, a solenidade é importante porque o partido é uma bandeira consolidada em Aquidauana e ocupa a maior bancada da Câmara Municipal. Fialho acredita que “Aquidauana só tem a ganhar com o PSDB”.

“Deixo meu nome a disposição do partido para as eleições do próximo ano (2024), temos bons nomes na legenda aqui em Aquidauana e o PSDB faz parte da minha identidade”, comenta Fialho.

O evento contou com a participação de diversas autoridades e nomes de peso.

Confira a lista da chapa na íntegra:

NOME - CARGO

1. Odilon Ferraz Alves Ribeiro - Presidente

2. Wezer Alves Rodrigues - vice

3. Vanildo Neves Barbosa - Secretário(a)

4. Neyva Maria Brum Dias - Tesoureiro(a)

5. Ado Luiz Aramburu - Vogal

6. Druso da Silva Farias - Vogal

7. Humberto Antônio Fleitas Torres - Líder do Partido

8. Vitor Gomes Dias - Suplente (Executiva)

9. Tony Luiz Lemos da Silva - Suplente (Executiva)

10. Priscila Nogueira da Silva Ferreira - Suplente (Executiva)

11. Heber Seba Queiroz - Membro Diretório

12. Josilene Rodrigues Rosa - Membro Diretório

13. Rosileny Ribeiro Leite - Membro Diretório

14. Sebastião Rodrigues dos Santos - Membro Diretório

15. Marluce Martins Garcia Luglio - Membro Diretório

16. Lucivando de Souza Alves Garcia - Suplente (Diretório)

17. Enrique de Mello Albuquerque - Suplente (Diretório)

18. Sandoval Barbosa da Silva - Suplente (Diretório)

19. Roberto Cezar Jacques Rodrigues - Suplente (Diretório