Dr. Juliano é escolhido candidato a prefeito em convenção do PSDB em Nioaque

Divulgação

A convenção da federação PSDB-Cidadania reuniu mais de 3 mil pessoas na noite da última segunda-feira (5) e definiu a candidatura do Dr. Juliano para prefeito de Nioaque e Roney Freitas, como candidato a vice-prefeito.

Vários moradores da cidade participaram da convenção para ouvir as propostas do Juliano e do Roney. No encontro, também estiveram presentes representantes de vários partidos, como PSD, PT, PV, Republicanos entre outros lideranças em prol do município.

Autoridades

O senador Nelsinho Trad esteve presente, além do Vice-Governador Barbosinha, Primeira-dama do estado Mônica Riedel, Deputada Estadual Mara Caseiro, Deputado Estadual Pedro Pedrossian Neto, Secretário de Saúde do estado Maurício Simões, Secretário Estadual de Turismo Marcelo Miranda, Secretário Estadual de Educação Helio Daher, Coordenador das Comunidades Quilombolas do estado Borginho, Prefeito de Guia Lopes Jair Scarpini, Prefeito de Bonito Josmail, Prefeito de Bela Vista Reinaldo Pitti, além dos ex-prefeitos de Nioaque Valdir Couto de Souza e Noé Nogueira Filho.