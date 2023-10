Cooperativa lança obra da indústria de amendoim e soja que deve operar no próximo ano em MS

A Casul em parceria com a Prefeitura de Bataguassu, Governo do Estado e Câmara de Vereadores realizou na sexta-feira (29) a apresentação oficial do início das obras das futuras instalações do Complexo Industrial da Cooperativa, no município.

O evento ocorreu na sede da futura empresa (Distrito Industrial, na Rodovia BR-267, km 35,5), no município, e foi acompanhada pelo secretário-executivo de Desenvolvimento, Rogério Beretta, que foi recepcionado pelo prefeito Akiro Otsubo e a diretoria da empresa.

No mesmo ato, foi realizada a assinatura e entrega da matrícula da área cedida pelo Poder Público para a execução do investimento bem como a assinatura do Decreto de incentivos fiscais municipais em benefício da Cooperativa.

De acordo com o presidente da Cooperativa Casul, Júlio Carlos Arruda, o município está prestes a se tornar a Capital do Amendoim com a chegada do empreendimento voltado ao recebimento, secagem e beneficiamento de amendoim e também de soja. Para implantação da unidade no município o investimento é na ordem de R$ 117,52 milhões. A indústria deve entrar em plena operação até 2028, com a geração de pelo menos 200 empregos diretos no município.

“Bataguassu possui uma logística favorável e somado as tratativas para a cedência da área, iniciamos a montagem da indústria de processamento do amendoim. Temos no município mais de 6.000 hectares cultivados de amendoim e mais de 15.000 em todo o Estado, montante esse apenas de produtores vinculados à nossa Cooperativa”, disse o presidente.

Com a chegada do novo investimento, Mato Grosso do Sul terá sua primeira indústria de beneficiamento de amendoim e de soja. Arruda lembrou que a cooperativa já conta com uma loja de insumos em Bataguassu e também no município de Paranaíba.

O secretário executivo Rogério Beretta, que prestigiou a solenidade de lançamento oficial da indústria, destacou que as obras foram iniciadas há sessenta dias e já tem com previsão de inauguração para o mês de janeiro. "A ideia da Casul é receber amendoim no mês de janeiro. A cooperativa consolida a cultura como uma nova cadeia produtiva no Estado Já apresentaram uma previsão de área plantada de amendoim no Estado de 15 mil hectares", citou.

Ele ainda destacou o empreendedorismo da cooperativa. "A obra está sendo feita toda com recurso próprio e queremos destacar também o trabalho aí da prefeitura de Bataguassu em parceria com o Governo do Estado", acrescentou.