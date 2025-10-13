Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 12:20

Política

Corguinho recebe a 4ª Comitiva Leite Ativo para fortalecer a produção leiteira

A programação será realizada no Salão Paroquial do distrito de Taboco, na Avenida Pedro Balduíno

Da redação

Publicado em 13/10/2025 às 09:53

Romulo Montagna

Amanhã (terça-feira, 14/10), a partir das 13h, o distrito de Taboco, em Corguinho, receberá a 4ª Comitiva Leite Ativo, iniciativa da Frente Parlamentar do Leite, presidida pelo deputado estadual Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa. O encontro tem como propósito fortalecer a produção leiteira, valorizar os produtores e ampliar o diálogo entre quem vive do campo e as instituições públicas que sustentam essa cadeia essencial para a economia sul-mato-grossense.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Corguinho, da Câmara Municipal, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems) e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite de Mato Grosso do Sul (CSCPL-MS), entre outros. A programação será realizada no Salão Paroquial do distrito de Taboco, na Avenida Pedro Balduíno.

A abertura será conduzida pelo deputado Renato Câmara, com a apresentação da Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, responsável por articular políticas e programas voltados à pecuária leiteira no Estado. Em seguida, o zootecnista Orlando Camy, gestor da Coordenação de Pecuária da Semadesc, apresentará o tema “Plano Estadual de Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira de Mato Grosso do Sul e os programas e projetos do governo”, abordando ações como o Programa Extra Leite, o Projeto de Melhoramento Genético da Bovinocultura Leiteira e o Programa de Apoio à Competitividade das Indústrias Lácteas.

O presidente do Silems, Abrão Giuseppe Beluzi, tratará dos “Cenários da Indústria Leiteira de Mato Grosso do Sul e expectativas futuras”, destacando os desafios e oportunidades do setor industrial. Já Éder Souza Oliveira, coordenador da Câmara Setorial Consultiva dos Produtores de Leite e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite (Assuleite-MS), apresentará o painel “Projeto de Originação da Cisão do Leite, União e fortalecimento de produtores e indústria”, reforçando a importância da integração entre os elos da cadeia.

Encerrando as palestras, o zootecnista Emerson Farias Bispo, gestor de Desenvolvimento Rural da Agraer, abordará o tema “Manejo de pastagens e utilização de subprodutos para alimentação na seca para bovinos de leite”, com orientações técnicas sobre nutrição e eficiência produtiva.

Após as apresentações, os participantes se reunirão em uma mesa-redonda para discutir sugestões e propostas de novos incentivos para a pecuária leiteira, com foco em ampliar políticas de apoio técnico e econômico aos produtores. “O leite é uma das cadeias mais estratégicas de Mato Grosso do Sul. Quando o produtor tem apoio técnico, crédito e mercado, ele permanece no campo com dignidade. A Comitiva é o espaço para ouvir quem produz e transformar essas demandas em políticas públicas efetivas”, afirmou o deputado Renato Câmara.

As três primeiras edições da Comitiva Leite Ativo — realizadas em Batayporã, Nova Andradina e Sidrolândia — reuniram centenas de produtores, técnicos e lideranças rurais.

A Comitiva Leite Ativo integra as ações da Frente Parlamentar do Leite e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Semadesc e o programa Pró-Leite MS, que prevê ampliar a produção estadual em até 4 milhões de litros anuais nos próximos seis anos.

LUTO

Aquidauana se despede de João Alves Sobrinho, o "Salim"

O velório acontecerá na Câmara Municipal de Aquidauana até às 16h30 deste domingo (12)

Trânsito

Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas adolescentes feridas

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e adotou as medidas cabíveis

