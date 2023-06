Corumbá apresenta fórum técnico para recursos da Lei Paulo Gustavo

Prefeitura de Corumbá / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Corumbá, representantes da classe cultural e servidores participam nesta terça-feira, 27, a partir das 18h30, do Fórum Técnico da Lei Paulo Gustavo. O evento também sedia a etapa para candidatura para a eleição de conselheiros representantes do segmento não governamental para o CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá).

Segundo o município, o fórum contará com a explanação geral sobre a aplicabilidade da LPG e o plano inicial de execução, por parte da equipe técnica da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, seguida da Escuta Pública da classe cultural, com a apresentação de propostas relacionadas à execução dos recursos; além da programação as etapas de manifesto de interesse e apresentação dos candidatos não governamentais para participação no processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá.

O encontro será realizado no auditório do Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez, que fica na rua Domingos Sahib, 570, no Porto Geral.