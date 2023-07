Corumbá sanciona abono de 4,18% para efetivos e aposentados

Saque estará disponível na sexta / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá sancionou na quarta-feira, 28, o abono salarial de 4,18% aos servidores efetivos, aposentados e pensionistas. Conforme aprovado por unanimidade pelo Legislativo municipal, os valores retroativos serão pagos em duas parcelas.

“Nossa intenção é incorporar esse abono ao salário dos servidores em setembro deste ano, mas isso depende de como será o desempenho da arrecadação até lá. No primeiro quadrimestre de 2023, o Município arrecadou menos que do estava previsto, principalmente por parte dos repasses constitucionais e legais da União e do Estado”, explicou o prefeito Marcelo Iunes.

“Por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, já adotamos medidas para diminuir o gasto com pessoal. É também por causa da LRF que, neste momento, não foi possível oferecer reajuste aos servidores do Executivo”, complementou o chefe do Executivo municipal, reiterando que o abono será concedido apenas aos servidores efetivos.

Iunes também confirmou que o salário de junho de todos os funcionários do Executivo municipal estará disponível para saque na próxima sexta-feira, 30. Já o abono referente ao mês de maio será pago no salário de julho e o de junho no salário de agosto.

Abono

O índice inflacionário verificado no período de maio de 2022 a abril deste ano ficou estabelecido em 4,18%, segundo o INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2022 o Governo Federal implementou ações que influenciaram retrações das receitas municipais como um todo, sobretudo para fim da incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis, do gás natural, da energia elétrica, das comunicações e do transporte coletivo (Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022).

*Com assessoria de imprensa.