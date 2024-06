CUT apresenta à Secretaria-Geral prioridades das centrais sindicais para 2024

Sergio Nobre e Macêdo estiveram em audiência em Brasília / Divulgação

O cenário de reivindicações das centrais sindicais brasileiras para 2024 foi apresentado ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo pelo presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Ele entregou ao ministro um documento com 20 pontos considerados importantes para o movimento sindical.

O documento é assinado também pela Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores – UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor. Os temas apontados no documento vão desde o enfrentamento da mudança climática até o fortalecimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

“Nossa missão na Secretaria-Geral é também ouvir o movimento sindical e ajudar a construir, no governo federal, as soluções que atendam as reivindicações da classe trabalhadora brasileira. Nesse sentido, recebo a pauta das centrais sindicais e inicio os encaminhamentos necessários dentro do governo”, afirmou o ministro Márcio Macêdo.

Participaram, também, integrantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. Os sindicalistas informaram ao ministro sobre os avanços do processo de negociação em torno das reivindicações da categoria junto ao governo federal.

*Com informações da Secretaria-Geral