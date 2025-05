"Dança das cadeiras": cai mais um secretário Municipal de Aquidauana

Ex-secretário Ronaldo Ângelo de Almeida, secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas (Foto O Pantaneiro)

Dez dias depois da publicação no Dário Oficial do município de Aquidauana, dia 14, do Decreto de exoneração do ex-secretário de Turismo e Cultura, Youssef Saliba, hoje, dia 24 de maio, consta no DO, mais uma exoneração de secretário Municipal na Administração do prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico.

Desta vez, caiu na “dança nas cadeiras”, o ex-secretário Ronaldo Ângelo de Almeida,

secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas (49); graduado em Pedagogia e Filosofia e gestão em projetos e plataformas do Governo Federal.

Atuou em Aquidauana nos anos anteriores como Secretário de Planejamento e Coordenador Projetos, Secretário e Superintendente do Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS e Professor da UFMS e era secretário de Planejamento na gestão anterior.