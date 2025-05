"Dança das Cadeiras" na Prefeitura: 1 secretário exonerado e uma afastada

Mudança nas secretarias municipais da Prefeitura de Aquidauana: Youssef Saliba, esta exonerado, e Marluce Martins, afastada / Divulgação

Um secretário municipal de Aquidauana está exonerado do cargo e outro afastado, por 20 dias. E há informações extra-oficiais de mais descontentamento interno e expectativa de novas mudanças.

Na “dança das cadeiras”, o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Youssef Saliba, pediu exoneração e já deixou o cargo. Já a secretária Municipal de Administração, Marluce Martins Garcia Luglio, está, apenas, afastada informalmente.

Ambos não responderam às mensagens do jornal O Pantaneiro para informar a população sobre o motivo das mudanças. A Prefeitura, também, não emitiu Nota Oficial para esclarecer os contribuintes municipais, que sempre esperam o melhor de uma administração pública comprometida com o progresso e desenvolvimento do município.

O Decreto Municipal de número 102/2025, assinado pelo prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, está publicado na edição de hoje (13), do Diário Oficial, edição número 2.651.

Diz, no seu artigo 1°: Exonerar, a pedido, YOUSSEF SALIBA, do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Símbolo DGA-01. O artigo 2° diz que a exoneração “entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a contar de 12 de maio de 2025.”

Não há, por enquanto, informações oficiais a respeito dos nomes que vão substituir os dois secretários que não estão mais exercendo suas funções na atual administração municipal.

