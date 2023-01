De Aquidauana, Eloy Terena assume Secretaria Executiva dos Povos Indígenas

Eloy é advogado e tem pós-doutorado em ciências sociais pela École des Hautes Études em Sciences Sociales, França / (Foto: Redes Sociais)

O Aquidauanense e advogado Luiz Eloy Terena foi confirmado como secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. O representante irá atuar no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O convite foi feito pela ministra da pasta Sonia Guajajara.

Pelas redes sociais, Eloy comemorou o convite para representar Mato Grosso do Sul no Grupo Técnico de Povos Originários. “Aceito com muita honra esta missão e ciente dos desafios. Vamos trabalhar incansavelmente na articulação e promoção dos direitos dos povos indígenas”.

A portaria foi publicada na edição de terça-feira (22) do Diário Oficial da União. Também compõe o grupo os integrantes: Antônio Fernandes de Jesus Vieira, Eunice Antunes, Kleber Luis Santos dos Santos e Ricardo Weibe Nascimento.