De olho em 2024, PSDB-Mulher realiza seminário em MS

Presidente do PSDB Mulher, deputada Mara Caseiro / Divulgação/ Assessoria

A fim de preparar as mulheres que desejam se candidatar às próximas eleições, o PSDB Mulher de Mato Grosso do Sul em parceria com o Instituto Teotônio Vilela realizarão por meio do coletivo Elas Podem, o Seminário Mulheres nos Espaços de Poder: Fortalecimento para 2024.

O evento acontecerá nos dias 27 de maio e 03 de junho a partir das 9h, no diretório estadual do PSDB, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 156, bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Conforme a presidente estadual do PSDB Mulher, deputada estadual Mara Caseiro, o seminário abordará assuntos diversos e importantes para a campanha eleitoral. “Queremos que as mulheres ocupem os espaços que são delas, afinal, somos a maioria da sociedade. Para isso, precisamos preparar e conscientizar candidatas que sejam vitoriosas nas eleições de 2024”, afirmou.

Com cinco palestras que abrangem desde marketing político a bandeiras eleitorais da Agenda 2030, o seminário também terá emissão de certificado e um delicioso almoço. “As mulheres precisam estar fortalecidas e organizadas para um futuro mandato, seja ele no Legislativo ou no Executivo. Pensando nisso, decidimos começar esse trabalho de preparação efetiva de candidatas a cargos políticos. É de extrema importância a participação feminina nos espaços de poder”, ressaltou a deputada Mara Caseiro.

Também participam da realização do seminário, os secretariados do PSDB – MS: Tucanafro e Diversidade. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de maio, por meio do link: https://forms.gle/GZuVKoiV2fr47bnTA

Programação

27 de maio

9h – Apresentação cultural

9h30 – Mesa de autoridade e falas

10h20 – Agenda 2030 por Tarsila Crusius

11h – Ato de filiação

12h às 13h30 – Almoço

13h30 Palestra 2 – A Trilha legislativa da mulher por Aimê Martins

14h30 – Palestra 3 – Sistema eleitoral e o partido por Tarsilla Franccesca

03 de junho

9h – O Legislativo Municipal por Maria Cristina Souza

10h – Atividade Legislativa com Perspectiva de Gênero por Aimê Martins

11h – Mídias Sociais para campanhas por Mari Castelar

12h – Encerramento