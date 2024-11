Defensoria de MS discute volta de atendimento em Ladário

Convênio amplia o acesso da população ladarense aos serviços jurídicos públicos / Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul recebeu a visita do prefeito eleito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh, na sua sede em Corumbá, para discutir a renovação do convênio que permitia o atendimento semanal à população da cidade.

A coordenadora da 2ª Regional, defensora pública Jamile Gonçalves Serra Azul, explicou que, antes da pandemia, os atendimentos eram realizados semanalmente em Ladário, com a colaboração de estagiários fornecidos pela prefeitura. Contudo, com a suspensão do convênio, os atendimentos passaram a ocorrer somente por meio de mutirões.

A defensora destacou que o prefeito eleito demonstrou grande interesse em retomar a parceria e reforçar a comunicação com a Defensoria, especialmente no que diz respeito às questões de saúde.

"É relevante que um dos primeiros atos do prefeito recém-eleito tenha sido nos procurar para renovar o convênio", afirmou Jamile Gonçalves.

A renovação do convênio tem como objetivo ampliar o acesso da população ladarense aos serviços jurídicos da Defensoria Pública, com a formalização do acordo prevista para ocorrer logo após a posse da nova gestão municipal no início do próximo ano.