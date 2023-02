Delegado-Geral participa da abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia

Gerson Claro, Delegado Gurgel e governador Eduardo Riedel / Divulgação

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho participou nesta quinta-feira (2), da sessão solene de abertura da 1ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALMS).

A solenidade teve revista à tropa e foi feita pelo governador Eduardo Riedel.

Na sequência houve o hasteamento da bandeira no pavilhão externo, do palácio Guaicurus e posteriormente a sessão inaugural, com apresentação da mensagem do governador aos novos deputados e com discursos do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro e dos líderes de bancadas, que fizeram agradecimentos pelos votos recebidos e falaram sobre a disposição em fazer o melhor para a população sul-mato-grossense.

No encerramento do evento, Gurgel teve a oportunidade de falar com o presidente da ALMS e também com o governador Eduardo Riedel, ocasião em que parabenizou o parlamentar por ter sido eleito presidente do Legislativo Estadual e desejou sucesso no desempenho das funções legislativas.