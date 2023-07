Deputada Gleice Jane alerta sobre a Síndrome de Guillain-Barré

Semana Estadual de Conscientização será realizada anualmente, na última semana do mês de fevereiro / Wagner Guimarães/ Alems

A deputada estadual Gleice Jane (PT) defendeu na manhã desta quinta-feira, dia 13, o Projeto de Lei 216/2023, de sua autoria, que dispõe sobre a instituição da Semana Estadual de Conscientização, Educação e Esclarecimento sobre a Síndrome de Guillain-Barré. A matéria também estabelece política de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e fomenta estudos para apurar as causas de sua origem, no Estado do Mato Grosso do Sul.

“Eu passei, e ainda estou no processo de recuperação, ela infelizmente não traz um diagnóstico imediato, demorei 14 dias para isso. Desde então, eu enfrento um tratamento intensivo com fisioterapia e medicação, e só estou aqui quatro meses depois de estar paraplégica numa cama, porque eu tive um atendimento emergencial. Essa doença pode levar a morte”, alertou.

A deputada também citou o caso do Peru, país que registrou 182 casos da síndrome até o mês de junho. “Precisamos ter cuidado com o alto índice, como há no Peru. É preciso ter cuidado com a população de Mato Grosso do Sul. Há relatos de pessoas que perdem o movimento e a vida em algumas horas. É uma doença que se não for tratada amplamente, pode levar a morte. Só é possível avançar com o diagnóstico com o tratamento certo e a fisioterapia, feita de forma insistentemente depois. É necessário incentivar as pesquisas, é muito importante que as universidades façam isso”, concluiu Gleice Jane.

O deputado Lidio Lopes (Patriota) descreveu o caso do sogro, que tem a doença. “Ele está acometido pela Síndrome de Guillain-Barré, numa cama, perdeu os movimentos, mas está medicado e fazendo controle, entretanto está sendo muito lento para recuperar, mesmo com a fisioterapia e atendimentos necessários. Precisamos fazer com que a Medicina apure isso para que a gente possa atender a população, Parabéns pelo projeto”, disse.

O deputado Zeca do PT (PT) falou que uma tia de sua esposa, residente em Dourados, mesmo município onde a deputada Gleice Jane mora, também foi acometida pela Síndrome de Guillain-Barré. “A tia da minha esposa, Gilda, amanheceu totalmente paralisada e levou um ano para a recuperação, ela ainda ficou com sequelas para o resto da vida. Enviei uma matéria deputada, para você sobre esse problema no Peru. Parabéns por esse projeto de lei. Que essa Casa de Leis se aproprie desse debate", declarou.

Projeto

A Semana Estadual de Conscientização, Educação e Esclarecimento sobre a Síndrome de Guillain-Barré será realizada anualmente, na última semana do mês de fevereiro, e deverá ser incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Entre os objetivos estão a promoção e difusão de informações sobre a Síndrome de Guillain-Barré, visando o conhecimento e a compreensão da população sobre a doença; realizar campanhas educativas para a sociedade, estimulando a atenção e o apoio à população afetada pela doença; incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre as causas, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da Síndrome de Guillain-Barré.