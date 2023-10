Deputada parabeniza dentistas e fala sobre o Concurso de Redação da ALEMS

Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), parabenizou os odontólogos. “Hoje, eu não poderia deixar de vir nessa tribuna para enaltecer [a minha profissão é dentista] e hoje é o dia do dentista, e reconhecermos e homenagearmos o trabalho desses profissionais que desempenham um papel vital na saúde bucal das pessoas”, declarou a parlamentar.

“Além do alívio da dor, da prevenção de doenças e tratamentos dentários, o dentista melhora a estética dental e contribui para a melhor qualidade de vida de seus pacientes, mas não é só na estética, mas a importância da função da mastigação para o funcionamento do sistema digestivo”, explicou.

A deputada considera a conscientização da sociedade sobre a importância da odontologia, fundamental. “Aproveito para ressaltar a importância de investir em educação, conscientização e acesso aos cuidados odontológicos para que todos os sul-mato-grossenses possam sorrir com confiança e saúde. Infelizmente sabemos que muitas pessoas tem acesso limitado aos cuidados odontológicos, principalmente em áreas rurais e comunidades carentes, e isso leva a problemas de saúde bucal não tratados, como cáries avançadas, gengivite, e outras condições que podem ter um impacto sério sobre a qualidade de vida”, concluiu Mara.

Mara Caseiro aproveitou a oportunidade para convidar à todos para audiência pública sobre Odontologia, alusiva a data de hoje. “Em parceria com o Conselho Regional de Odontologia [CRO-MS] começa às 13h30, no Plenarinho Nelito Câmara, com a palestra da coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde [SED], Giovana Soares Buzinaro, e de Mario Baldo.

Concurso de Redação

A deputada também agradeceu o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP) ao 1º Concurso de Redação, realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida por Mara Caseiro. “Quero agradecer ao presidente que nos deu todo o apoio para a criação desse concurso e também ao secretário de Estado de Educação [SED], Hélio Queiroz Daher, porque conseguimos atingir um público muito expressivo. São 47 mil alunos de 198 escolas inscritos”, relatou.

“Ontem estive em Dourados, fui visitar o Lar Santa Rita que atende crianças e presta um serviço de relevância lá, e no núcleo regional de educação e fiquei muito feliz porque fui chamada por alguns diretores sobre o importante concurso de redação realizado por nós. Os diretores discorreram sobre a importância do projeto em poder dar oportunidade incentivo à leitura. Pediram que eu também provocasse mais iniciativas como essa”, destacou.