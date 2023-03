Deputada pede aumento do efetivo policial e viatura para Maracaju

Deputada pediu mais viaturas e policiais para o PROMUSE de Maracaju / Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu o aumento do efetivo policial e a destinação de uma (01) viatura à equipe do PROMUSE (Programa Mulher Segura) para a cidade de Maracaju.

A parlamentar fez o pedido ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e ao Comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes. A indicação atende pedido da coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Derivalda Silva do Carmo.

“Solicitei, no mínimo 05 policiais homens e 05 mulheres para serem incorporados à equipe que faz o monitoramento e proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Também pedi a destinação de 01 viatura para atender o PROMUSE, pois além do efetivo é necessário que a estrutura seja correta e adequada para a realização do trabalho”, disse a

Para atendimento no programa do Governo do Estado, os policiais militares precisam ser capacitados para promover o enfrentamento a este tipo de violência, fazendo os encaminhamentos necessários aos órgãos da rede municipal de atendimento à mulher em situação de violência.

Diante dessa particularidade e da necessidade do atendimento às mulheres vítimas de violência, Mara Caseiro pediu que a indicação fosse prontamente atendida. “A especial destinação de servidores de viatura para atender o PROMUSE no município de Maracaju é medida de extrema necessidade para que a segurança e incolumidade da cidadã sul-mato-grossense seja preservada pelo Poder Público. Diante dos fatores expostos e da importância em prover segurança ao cidadão sul-mato-grossense, pede-se que esta seja prontamente atendida”, concluiu.