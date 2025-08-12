Deputada propõe semana estadual contra sexualização infantil

Wagner Guimarães / ALEMS

A parlamentar citou o caso de um vídeo do humorista Felca, com mais de 27 milhões de visualizações, que expôs casos de exploração de menores na internet. Mara alertou ainda para símbolos usados por pedófilos para se identificarem, como o triângulo espiralado azul (boy lover), o coração dentro de coração (girl lover) e a borboleta (associada à “transformação” da criança).

Na sessão desta terça-feira (12), a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, usou a tribuna para denunciar a exposição de crianças a conteúdos sexuais e eróticos nas redes sociais. Ela apresentou um projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais, a ser realizada anualmente na segunda semana de agosto.

Segundo ela, a falta de maturidade e supervisão no uso de celulares aumenta o risco de exposição a conteúdos eróticos, desafios perigosos e interações com adultos mal-intencionados. “Precisamos falar não só da sexualização precoce, mas também dos códigos e sinais usados por pedófilos para atrair vítimas”, disse.

O projeto prevê campanhas educativas em mídias, redes sociais e escolas, além de palestras, concursos culturais e ações integradas com conselhos tutelares e forças de segurança. “A informação é a nossa maior arma para proteger as crianças. Essa semana será um momento de mobilizar famílias, escolas e autoridades para um trabalho conjunto de prevenção”, afirmou Mara Caseiro.

Durante apartes, o deputado Pedro Kemp (PT) destacou a necessidade de orientar as famílias sobre o uso da internet. O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) defendeu punição rigorosa à pedofilia e a criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Já o deputado Coronel David (PL) reforçou que o tema já é discutido pela Casa e informou que a Polícia Civil está elaborando um projeto para essa delegacia.

A deputada Gleice Jane (PT) defendeu a regulamentação das redes sociais e o debate sobre sexualidade infantil nas escolas, apontando que a falta de diálogo agrava a vulnerabilidade das crianças.

