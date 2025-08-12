Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 15:44

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Deputada propõe semana estadual contra sexualização infantil

Projeto prevê ações de prevenção e alerta sobre exposição precoce de crianças nas redes sociais

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 14:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Wagner Guimarães / ALEMS

Na sessão desta terça-feira (12), a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, usou a tribuna para denunciar a exposição de crianças a conteúdos sexuais e eróticos nas redes sociais. Ela apresentou um projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais, a ser realizada anualmente na segunda semana de agosto.

A parlamentar citou o caso de um vídeo do humorista Felca, com mais de 27 milhões de visualizações, que expôs casos de exploração de menores na internet. Mara alertou ainda para símbolos usados por pedófilos para se identificarem, como o triângulo espiralado azul (boy lover), o coração dentro de coração (girl lover) e a borboleta (associada à “transformação” da criança).

Leia Também

• Homem é preso em flagrante com material de abuso sexual infantil em Rio Brilhante

• Polícia apreende celular de segurança escolar com conteúdo pornográfico infantil

• Nioaque conquista nova creche e amplia oferta de vagas na educação infantil

Segundo ela, a falta de maturidade e supervisão no uso de celulares aumenta o risco de exposição a conteúdos eróticos, desafios perigosos e interações com adultos mal-intencionados. “Precisamos falar não só da sexualização precoce, mas também dos códigos e sinais usados por pedófilos para atrair vítimas”, disse.

O projeto prevê campanhas educativas em mídias, redes sociais e escolas, além de palestras, concursos culturais e ações integradas com conselhos tutelares e forças de segurança. “A informação é a nossa maior arma para proteger as crianças. Essa semana será um momento de mobilizar famílias, escolas e autoridades para um trabalho conjunto de prevenção”, afirmou Mara Caseiro.

Durante apartes, o deputado Pedro Kemp (PT) destacou a necessidade de orientar as famílias sobre o uso da internet. O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) defendeu punição rigorosa à pedofilia e a criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Já o deputado Coronel David (PL) reforçou que o tema já é discutido pela Casa e informou que a Polícia Civil está elaborando um projeto para essa delegacia.

A deputada Gleice Jane (PT) defendeu a regulamentação das redes sociais e o debate sobre sexualidade infantil nas escolas, apontando que a falta de diálogo agrava a vulnerabilidade das crianças.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Propostas buscam prevenir violência digital e incentivar turismo feminino seguro em MS

Internacional

Missão Internacional à Ásia fortalece relações comerciais para MS

Política

Assembleia Legislativa de MS divulga agenda de 11 a 15 de agosto

Eventos na Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa

Política

Assembleia analisa projetos para reorganizar serviços de cartórios em três comarcas de MS

Publicidade

Política

Gerson Claro acompanha comitiva do Governo em missão internacional na Ásia

ÚLTIMAS

Saúde

Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais

Oncologista diz que é maior avanço na área nos últimos 20 anos

Polícia

PM realiza palestras sobre prevenção à violência contra a mulher em Ladário

Os militares abordaram a Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, canais de denúncia e formas de apoio às vítimas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo