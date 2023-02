Deputada reivindica igualdade de incentivos financeiros no futebol de MS

Deputada defende espaço de mulheres em clubes de futebol / Divulgação/ Assessoria

A fim de garantir a igualdade de direitos no futebol sul-mato-grossense, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), solicitou a adequação proporcional, dos incentivos financeiros concedidos pelo Estado, às equipes masculinas e femininas que disputam Campeonatos Brasileiros.

A solicitação foi enviada ao secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda e ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Herculano Borges.

A indicação atende pedido formulado pelos representantes da sociedade sul-mato-grossense e da Diretoria do Futebol Feminino do Operário Futebol Clube.

De acordo com a deputada, a igualdade de direito entre homens e mulheres deve existir em qualquer esfera da sociedade.

“Recentemente recebi a especial demanda das atletas de nosso Estado que me noticiaram a necessidade de destinação de recursos para custear as despesas da equipe que representa o Estado de Mato Grosso do Sul na série 'C' do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Infelizmente, diferente do que acontece com as equipes masculinas, a destinação de recursos às equipes femininas que acessam os campeonatos brasileiros, são diversos e em menor proporção, obrigando-as, inclusive a procurar incentivos do setor privado (patrocínio) para que possam financiar sua participação em referidos campeonatos”, explicou.

Diante dessa situação, a parlamentar encaminhou a solicitação para que o governo estadual tome as providências necessárias “para que sejam garantidas condições financeiras iguais”.

“Sabemos que Mato Grosso do Sul presta amplo e irrestrito apoio ao esporte, motivo pelo qual, tenho certeza que as secretarias e fundações responsáveis não vão medir esforços para dirimir tais conflitos, adotando as providências necessárias, guardadas sua proporcionalidade, para que as equipes femininas tenham incentivos estaduais para continuar sendo orgulho de nosso Estado nos campeonatos brasileiros”, pediu ela.