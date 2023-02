Deputada tem papel de destaque como representante feminina na política estadual

Deputada dá exemplo de política voltada para mulheres / Wagner Guimarães/ Alems

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) ocupa posição de destaque em seu papel de representante feminina na política estadual. Ela vem rompendo grandes barreiras na política sul-mato-grossense, especialmente pelo trabalho desempenhado na defesa dos direitos das mulheres.

No ano passado, ela se tornou a primeira mulher na história de Mato Grosso do Sul, a conquistar o cargo de mais votada entre os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa. Além disso, Mara também foi a primeira mulher a assumir na Assembleia, o cargo de líder do governo.

Hoje, ela ocupa a função de presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e é a 3ª vice-presidente da Mesa Diretora. “Temos rompido grandes barreiras, conquistando espaços ocupados apenas por homens, mas precisamos avançar ainda mais”, disse a parlamentar que também foi a primeira prefeita eleita e reeleita do município de Eldorado, no ano de 2001 e 2005.

Em toda sua trajetória política, Mara Caseiro realiza ações e projetos voltados para as mulheres. “Sempre digo que minha atuação abrange todas as áreas da sociedade, mas por ser mulher, sei das dificuldades e necessidades que nós mulheres ainda precisamos enfrentar na nossa sociedade”, disse ela.

Já neste ano, Mara Caseiro colocou em pauta um importante tema: a depressão pós-parto. A deputada propôs o projeto de Lei que obriga as redes pública e privada em Mato Grosso do Sul a aplicarem questionário para investigação e acompanhamento de depressão perinatal em gestantes e puérperas.

“Uma gestante ou recém-mãe tem que ter nosso cuidado e sabemos que uma pessoa deprimida dificilmente procura ajuda, ainda mais num momento como esse que precisa lidar com tantas mudanças. Por isso a nossa preocupação em auxiliar por meio de questionário e acompanhamento durante esse período”, ressaltou.

Ela também apresentou indicação e propôs projetos de Lei voltados para a igualdade de direitos e combate à violência doméstica e familiar. De forma a obter a equidade no esporte sul-mato-grossense, Mara Caseiro solicitou ao Estado, a proporcionalidade de incentivos financeiros às equipes de futebol. “Pedi a adequação, de modo proporcional, do valor dos incentivos financeiros concedidos pelo Estado, às equipes masculinas e femininas que disputam Campeonatos Brasileiros”, afirmou.

Como projetos de Lei, a parlamentar também propôs a criação do Programa Estadual de Combate à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes e o pagamento de recompensa por informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas investigações criminais. “Em uma sociedade predominantemente gerida por homens, é extremamente importante que nós mulheres, que ocupamos espaços de poder, estejamos atuando de forma constante, na promoção da igualdade de direitos, da paz e da justiça social”, destacou Mara Caseiro.