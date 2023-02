Deputado Antônio Vaz anuncia que continua como presidente do Republicanos em MS

Deputado durante sessão plenária / Divulgação assessoria

Durante a sessão plenária desta terça-feira (7), o deputado estadual Antonio Vaz, eleito para seu segundo mandato no estado, declarou durante as explicações pessoais que continua à frente a presidência do Republicanos em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o deputado, sua equipe já está preparada para que o partido alcance aqui no estado a mesma visibilidade e crescimento que nacionalmente vêm conquistando.

O Republicanos que está entre os 6 maiores partidos políticos do Brasil, conta hoje com uma bancada expressiva no cenário nacional e declarou independência no congresso, o que de acordo com Vaz significa que o partido ficará ao lado do povo, votando não para ou contra o governo e sim em favor das pessoas.

“...continuaremos a nos opor a tudo que for contra os valores que defendemos, porém de forma responsável, democrática e não buscando interesses próprios, mas sim, atendendo os interesses da população.

Nosso objetivo, como já disse não é lutar por interesse próprios, e sim estudar a melhor forma de trazer o que é melhor para aqueles que confiaram em nosso trabalho e em nossas propostas e agora não apenas no campo legislativo, estendo esse compromisso a todos os âmbitos da sociedade em que como partido poderemos atuar", declarou o deputado.