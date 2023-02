Deputado Antônio Vaz é empossado para segundo mandato em MS

Antônio Vaz durante a posse / (Foto: Divulgação)

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (1°), a cerimônia de posse dos deputados estaduais eleitos nas últimas eleições.

Antônio Vaz foi empossado pelo segundo mandato, na Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

Presidente do partido dos Republicanos do Estado, Vaz também foi recordista da casa com projetos apresentados. “Estamos animados para essa nova jornada, já estamos preparados e trabalhando em prol do nosso Estado”, disse.

O deputado reforçou que irá continuar a cumprir propostas da campanha do primeiro mandato. “Nossa equipe está alinha para fazermos ainda mais nesse segundo mandato, como parlamentar e como presidente do Republicanos MS”, finalizou.