15 de Setembro de 2025 • 12:07

Susto

Deputado Antônio Vaz é internado em UTI após sofrer infarto

O parlamentar de MS foi a SP em um evento, onde passou mal e permanece internado

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 07:12

Atualizado em 15/09/2025 às 07:47

Reprodução, Assessoria

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) teve um infarto no Estado de São Paulo e precisou ficar na UTI para se recuperar. Ele passou mal na segunda-feira (8) e continua internado até hoje (15).

Vaz e sua equipe estavam em São Paulo para participar do 5º módulo do curso “FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança”, promovido pela Fundação Republicana Brasileira (FRB). Ele planejava retornar a Campo Grande quando, na segunda-feira, dia 8 de setembro, sentiu uma dor no peito e procurou atendimento na UPA, por acreditar que fosse algo simples.

No entanto, o quadro foi se agravando e, após exames, o resultado divulgado por volta das 19h30 confirmou um infarto.

Foi acionado o convênio, que providenciou uma ambulância para transferi-lo da UPA. A ambulância chegou por volta das 22h30, e após os procedimentos de transferência, partiu da UPA por volta das 23h, chegando ao hospital em São Paulo por volta da 1h. Uma equipe médica já aguardava sua chegada, e ele foi encaminhado diretamente para a UTI.

No início, ele não sentia mais dores. No entanto, entre as 2h30 e 3h da madrugada de terça-feira, voltou a sentir uma nova dor no peito.

O médico realizou um eletrocardiograma e administrou medicação para aliviar a dor, confirmando novamente o infarto. Na terça-feira, por volta das 8h30, o deputado foi submetido a um cateterismo.

O médico informou sobre a presença de obstruções em duas veias, indicando a necessidade de uma cirurgia. Apesar da gravidade da situação, o médico ressaltou a boa condição do coração do deputado, indicando que a cirurgia poderia ser bem-sucedida.

Havia, porém, um fator a ser considerado: ele havia recebido um anticoagulante na UPA, o qual visa afinar o sangue e que havia sido crucial para salvá-lo. A recomendação médica era aguardar um período de quatro a sete dias para que o medicamento fosse completamente eliminado do organismo, a fim de evitar o risco de hemorragia durante a cirurgia.

Após o almoço, por volta das 14h, o deputado voltou a sentir fortes dores no peito. A medicação não aliviava a dor, que se tornou intensa e persistente. Diante disso, a equipe médica preparou tudo para a cirurgia e chamou os cirurgiões.

O cirurgião avaliou a situação e indicou a necessidade de uma cirurgia imediata, pois o quadro do paciente se agravava. A decisão foi então tomada pelo deputado, com apoio da família, de prosseguir com a cirurgia.

A cirurgia teve início poucos minutos após a decisão. O procedimento teve duração de oito horas, terminando às 2h da manhã. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, e o deputado teve uma recuperação favorável, com o apoio espiritual e a oração de todos.

Atualmente, a recuperação tem sido considerada excelente pela equipe médica. O deputado está reagindo muito bem, surpreendendo positivamente os profissionais de saúde, e deve receber alta entre terça e quarta-feira da próxima semana.

Ele agradece a todos pelas orações, mensagens e demonstrações de carinho, e reforça que em breve estará de volta às suas atividades presenciais, enquanto segue acompanhando virtualmente os compromissos do mandato.

