População se fez presente na inauguração do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar em Dois Irmãos do Buriti

O município de Dois Irmãos do Buriti já possui um local onde os agricultores familiares poderão comercializar seus produtos. No sábado (24), à noite, o prefeito, Wladimir de Souza Volk, o Japão, e o Deputado Federal Beto Pereira, entregaram à população o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva.

Novo Centro de Comercialização da Agricultura Familiar em Dois Irmãos do Buriti leva o nome de Antônio Barcelos Corrêa da Silva

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar leva o nome de Antônio Barcelos Corrêa da Silva, o Nico, e sua família foi homenageada pela primeira dama do município, na solenidade. Os comerciantes mostraram seus produtos, fizeram venda e ficaram satisfeitos com a obra, idealizada pelo prefeito Japão.

Prefeito Japão, de Dois Irmãos do Buriti, agradeceu os recursos federais e manifestou sua satisfação pelas melhorias na cidade

O prefeito Japão, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, falou sobre a importância da obra: “... é uma obra com impacto muito positivo, principalmente porque mexe com o dia a dia, o bem-estar da população, tanto economicamente, porque passa a ser uma alternativa de geração de renda, quanto para convivência social, gostosa e segura”.

Japão percorreu cada estande com o deputado Beto Pereira e constatou a aprovação do investimento público. “O nome do Nico aqui neste lugar é uma escolha relevante, porque sempre foi uma pessoa com história importante na nossa cidade”, justifica o prefeito.

Ele falou também sobre a importância da presença do governador Eduardo Riedel, prevista para quinta-feira, dia 29: “... ele tem incluído as obras de infraestrutura necessárias para nossa região, porque a MS-347 recebeu investimento superior a R$ 200 milhões e favorece, diretamente, Dois Irmãos, Anastácio e Aquidauana, além de Nioaque, para escoamento da produção.”

Há previsão, também, de investimento para a “MS-355”, porque o governador já está fazendo o projeto e, em breve, irá retornar para fazer o lançamento de mais esta obra. Tudo isso acontecendo em nossa gestão é motivo de grande satisfação para nós.”

Deputado Federal Beto Pereira e autoridades presentes a solenidade de entrega do Centro de Comercialização em Dois Irmãos do Buriti

O Deputado Federal, Beto Pereira, por sua vez, elogiou os produtores rurais, tanto indígenas quanto não indígenas, e destacou a importância da obra para a integração entre as famílias.

Agradeceu o elevado nível republicano das diversas correntes políticas do município, porque deixaram de lado bandeiras políticas e aprovaram a obra. “E saio daqui com uma nova missão, de alocar recursos para a cobertura para que, quando estiver chovendo, também tenha feira”, anunciou Beto Pereira.

Ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, elogiou o prefeito Japão e parabenizou a população de Dois Irmãos do Buriti pela obra entregue

Odilon Ribeiro, ex-prefeito de Aquidauana, foi convidado e se fez presente na solenidade de inauguração. “É uma feira de produtores, de associações, das igrejas, em que a comunidade se reúne, e foi feita com recursos de emendas enviadas pelo Deputado Federal Beto Pereira, sempre atuante na nossa região e em todo o Estado, e, se eu puder, quero levar este modelo para outras cidades, com ajuda do Deputado Beto”, resumiu.

Paralelamente ao evento de inauguração, foi realizada a Feira de Mulheres de Atitude, com comidas típicas, artesanato e uma diversidade de outros produtos. Em foco, o talento das mulheres empreendedoras do município.