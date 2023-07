Deputado João César Mattogrosso é agraciado com a Medalha Imperador Dom Pedro II

Divulgação/ Assessoria

Destinada aos militares e cidadãos que prestaram notáveis serviços à Corporação, ao Estado e ao País, a Medalha “Imperador Dom Pedro II” é a mais alta honraria do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Entre os civis agraciados está o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB), que teve sua atuação reconhecida pela corporação.

A cerimônia de entrega das homenagens ocorreu na noite da última quinta-feira 6, na sede do Comando, que contemplou 56 civis e militares, entre eles, bombeiros que foram homenageados por seu tempo de trabalho dedicado a salvar vidas.

Com uma trajetória marcada pela parceria com os Bombeiros e apoio à pauta da segurança pública, o deputado João César Mattogrosso foi um dos 14 civis que recebeu a comenda.

“Receber a maior honraria do Corpo de Bombeiros é uma grande motivação e razão de grande felicidade. Em nome do Coronel Frederico, comandante-geral, quero agradecer por essa indicação e reafirmar o nosso compromisso de trabalho“, destaca o parlamentar.

Durante a solenidade também foi assinado o termo de afetação de área, que destina um espaço já construído no Parque dos Poderes para alocação do Gabinete Geral da Corporação. A área designada conta com aproximadamente 495 m² e está localizada na Rua Lima Féliz, s/n, no Jardim Veraneio, próximo à Avenida Mato Grosso.