Deputado João César Mattogrosso solicita intervenções em trechos da MS-141 e MS-276

Os pedidos de melhorias foram direcionados para providências da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística / Divulgação/ Assessoria

Atento às condições de tráfego nas estradas de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicações para recapeamento asfáltico na MS-276 e sinalização vertical e horizontal na MS-141. Os encaminhamentos foram direcionados à pasta de infraestrutura da gestão estadual, em atenção ao chamado dos vereadores e munícipes.

Para melhorar o acesso entre Batayporã e Anaurilândia, o deputado solicita recapeamento asfáltico com inclusão de terceiras faixas nos diversos pontos críticos da Rodovia Estadual MS-276. “Essa é uma rota essencial e importantíssima para o escoamento da produção agrícola e pecuária do nosso estado, além de ser uma via que conecta aos estados do Paraná e São Paulo, bem como diversas micro comunidades rurais”, justificou João César Mattogrosso ao pontuar as condições da via.

Outro trecho que recebeu atenção do parlamentar é o que interliga Naviraí e Ivinhema, na MS-141. O deputado reivindica em caráter emergencial a sinalização vertical e horizontal, a partir do pedido relatado pelo vereador Rodrigo Sacuno, de Naviraí.

“A situação atual dessa rodovia tem causado preocupação quanto à segurança e ao tráfego de veículos. A falta de pintura e sinalização adequada ao longo dessa importante estrada tem contribuído para acidentes frequentes que colocam em risco a vida dos motoristas e passageiros que dela dependem”, ressaltou João César Mattogrosso no encaminhamento realizado ao Executivo Estadual.

Os pedidos de melhorias foram direcionados para providências da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

CHAMA O JOÃO – Acompanhe o trabalho do deputado estadual João César Mattogrosso pelas redes sociais Facebook, Instagram e TikTok: @jcmattogrosso. O gabinete do parlamentar também está on-line pelo WhatsApp (67) 99644-0045.